Apple renoue avec ses plus hauts avant une présentation très attendue

Le groupe à la pomme va-t-il réveiller le métavers ? Après des mois d’engouement, les mondes virtuels ont quasiment disparu des radars des investisseurs, relégués au second plan par l’explosion de l’intelligence artificielle.

Mais Apple pourrait bien remettre le concept au centre des débats. Au moins pour une soirée. A 19h, le groupe américain lancera sa «Keynote 2023», une présentation annuelle lors de laquelle il devrait dévoiler un casque de réalité mixte, capable d’afficher des mondes alternatifs comme d’ajouter des éléments virtuels lors de la visualisation du monde réel. Ce nouveau produit devrait coûter beaucoup plus cher que le Quest 3 de Meta (Facebook) lancé la semaine dernière.

+40%

En attendant l’annonce officielle et des précisions sur ce casque, les investisseurs se ruent sur l’action Apple. Lundi, vers 16h30, elle montait de 1,5%, à 183,69 dollars, touchant au passage un nouveau record historique au-delà des 182,9 dollars. Depuis le début de l’année, Apple s’envole désormais de plus de 40% en Bourse, contre +27% pour le Nasdaq composite.

Les investisseurs et les passionnés de technologie s’attacheront à déterminer dans quelle mesure le point de vue d’Apple sur le marché de la réalité virtuelle recoupe celui de Meta. Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, a exposé sa vision de l’utilisation des casques pour entrer et sortir d’un «métavers» où les gens peuvent se rencontrer virtuellement pour travailler, jouer et dépenser.

Outre Meta, Sony Group Corp et Pico, propriété de ByteDance, ont tous deux récemment mis sur le marché des appareils de réalité virtuelle.

Selon le cabinet d'études IDC, les entreprises ont vendu au total 8,8 millions de casques l’année dernière, soit une baisse de 20,9 % par rapport à 2021. Au cours du premier trimestre 2023, les ventes ont diminué de plus de moitié.

A l’occasion de sa keynote, le géant de la tech dévoilera aussi des mises à jour concernant ses systèmes d’exploitation pour iPhones, iPads et Mac.

