L’Inde, nouvelle terre de conquête d’Apple

Apple mise gros sur l’Inde, un de ses prochains marchés cibles. Tim Cook, le PDG d’Apple, est lui-même en visite en Inde cette semaine, où il a inauguré en personne la première boutique propre de la marque à la pomme. Mardi, il posait pour des selfies aux côtés de clients du premier Apple Store du pays, dans le quartier d’affaires de Bombay. Ce jeudi, le deuxième Apple Store du pays doit être inauguré à New Delhi.

Ce mercredi, Tim Cook devait rencontrer dans la capitale indienne le Premier ministre indien, Narendra Modi, d’après Reuters et CNBC. C’est la première fois que la firme ouvre des Apple Stores en Inde, dans un pays où il vendait juste ses produits en ligne, depuis seulement 2020.



La cible des classes moyennes

C’est dire à quel point le constructeur de l’iPhone mise sur l’Inde pour accélérer ses ventes en Asie. Le sous-continent est en passe de devenir le pays le plus peuplé au monde, avec 1,4 milliard d’habitants, selon les nouvelles estimations de l’ONU, et une classe moyenne qui grossit. Une nouvelle clientèle bienvenue, alors que la demande pour les produits technologiques ralentit dans le monde. «Les ventes d’iPhones en Inde pourraient grimper de 17% par an dans la prochaine décennie, atteignant 30 milliards de dollars, contre environ 6 milliards fin 2022, alors que la classe moyenne du pays devient plus riche», estime Anurag Rana, analyste chez Bloomberg.

D’autant que la firme de Cupertino vient de battre un nouveau record, avec un chiffre d’affaires qui a bondi de près de 50% sur l’année fiscale 2022-2023, pour atteindre 6 milliards de dollars (5,48 milliards d’euros) à fin mars, d’après Bloomberg, qui souligne l’importance croissante du marché indien.

Actuellement, Apple est loin derrière les leaders du marché local, Xiaomi, Samsung, Vivo, Realme et Oppo, selon Counterpoint Research. Près de 4% des quelque 700 millions d’utilisateurs de smartphones en Inde ont un iPhone.

Enfin, Apple a obtenu de pouvoir ouvrir ses points de vente en propre, après avoir satisfait aux exigences des régulateurs – dont celle d’assurer une partie de sa production dans le pays.



Réduire sa dépendance à la Chine

Or, côté production, la plus grande entreprise au monde en matière de capitalisation boursière est aussi en train de changer de braquet. Apple cherche à transférer hors de Chine une partie de ses activités de production. Et la firme à la pomme veut faire de l’Inde une plus grande base de fabrication. C’est le second volet de l’évolution de la stratégie promue par Tim Cook.

En septembre dernier, Apple a annoncé que le dernier iPhone 14 serait assemblé en Inde – une première. En échange, le gouvernement de Narendra Modi a déjà déboursé des millions d’euros de subventions. Apple devrait y assurer 25% de sa production d’iPhones d’ici à 2025, prédit déjà JPMorgan.

Car les ventes de produits Apple ont été pénalisées en 2022 par la politique chinoise dite «zéro Covid», qui a entraîné d’importants ralentissements dans la production dans plusieurs usines, tel Foxconn, son principal sous-traitant, qui a subi, l’an dernier, des confinements et des mouvements de grève. Ce qui avait entraîné une baisse de livraisons d’appareils iPhone 14 Pro et iPhone Pro Max juste avant la période des fêtes de fin d’année, cruciale pour la vente de produits technologiques.

Aujourd’hui, certains des produits d’Apple, y compris les iPhones, y sont déjà assemblés par les fabricants sous contrat taïwanais Foxconn et Wistron Corp. Désormais, 7% des iPhones sortiraient du sous-continent indien et de ses usines locales, selon Bloomberg. Apple prévoit également d’assembler des iPads et des AirPods en Inde.

Un facteur géopolitique alimente par ailleurs cette bascule. Les tensions entre les Etats-Unis et la Chine, et les menaces de la Chine sur Taïwan, poussent aussi Apple à s’émanciper davantage de l’Empire du milieu.

