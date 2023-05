L’Italie n’est pas encore sortie de l’accord avec la Chine

La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni a rassuré, la semaine dernière lors d’une réunion à Rome, le président de la Chambre des députés américaine Kevin McCarthy sur l’idée que son gouvernement favorise l’idée d’une sortie de l’accord «Belt and Road Initiative (BRI)» (les «nouvelles routes de la soie» lancées en 2013) signé avec la Chine en 2019 malgré les protestations des Etats-Unis. Bien qu’aucune décision n’ait été prise, c’est ce qu’ont rapporté mardi à Bloomberg des personnes présentes lors des échanges. Cette nouvelle fait écho à une dépêche de Reuters citant un responsable du gouvernement qui aurait déclaré peu avant qu’il était peu probable que l’Italie renouvelle l’accord.

L’Italie l’avait signé en 2019 lorsque Giuseppe Conte était Premier ministre, devenant ainsi le seul pays du G7 à faire partie d’une initiative chinoise qui a permis de financer plus de 900 milliards de dollars de projets d’infrastructures dans 151 pays, malgré un ralentissement avec le Covid. Cette participation sera automatiquement renouvelée en 2024, à moins que Rome ne la dénonce. Indécise en février, Giorgia Meloni avait alors déclaré que le Parlement serait impliqué dans les discussions sur l’avenir de cet accord auquel elle s’était opposée à l’origine. Depuis, les Etats-Unis ont fait pression pour qu’elle adopte une position publique sur la question et abandonne le pacte. Ses conseillers diplomatiques discutent toujours des détails et du calendrier d’une décision, craignant des représailles économiques de la Chine, et ne laisseront probablement rien échapper avant le sommet du G7 à Hiroshima (Japon) du 19 au 21 mai.

Enjeux géostratégiques

Cette décision éventuelle restera liée à la position du gouvernement sur les investissements chinois en Italie. Bloomberg évoque en particulier les discussions des dirigeants italiens en vue de réduire l’influence du chinois Sinochem, principal actionnaire du fabricant de pneus Pirelli, dont l’avenir est incertain à ce jour.

Plus globalement, la balance commerciale avec la Chine s’est dégradée depuis dix ans, pour l’Italie (-47,7 milliards d’euros nets en 2022) comme pour le reste de l’Union européenne (-396 milliards en 2022 pour l’UE). Même si, relève le chef économiste de l’Institut of International Finance (IFF) Robin Brooks, les exportations mensuelles italiennes de biens ont très fortement augmenté, de 1,7 milliard d’euros en décembre à 2,3 milliards en janvier puis 3 milliards en février - avant un retour à 1,8 milliard en mars - grâce à la demande chinoise pour un médicament générique pour le foie qui, selon les rumeurs, empêcherait le Covid…

«Les décisions de l’Italie sur le renouvellement de sa participation à l’initiative ‘Belt and Road’ seront un signal significatif non seulement sur ses relations avec la Chine, mais aussi dans le débat plus large ‘découplage UE-Chine vs réduction des risques’, rappelle l’économiste Lorenzo Codogno (LC-Macro Advisors). Il n’y a aucun lien entre la réduction des risques liés à l’approvisionnement chinois en biens, matières premières ou technologies et les objectifs des ‘routes de la soie’, mais les deux sujets peuvent en effet entrer en conflit.» Surtout au regard des risques géopolitiques actuels. Il reconnaît que, pour Pékin, les «nouvelles routes de la soie» ne devaient pas être seulement un projet de coopération économique, mais participaient d’une initiative plus largement géostratégique («Marche vers l’Ouest»), intégrant d’autres investissements en Europe – surtout en Italie grâce à sa base industrielle et son savoir-faire technologique - même s’ils ont fortement chuté à partir de 2020.

Depuis, le Premier ministre Mario Draghi avait refroidi les bonnes relations en opposant son veto à plusieurs prises de contrôle chinoises (LPE, Iveco) et en mettant de côté un programme spatial commun. Et l’UE a lancé, avec beaucoup moins de moyens, un programme alternatif (Global Gateway, GG) pour les investissements dans les systèmes numériques, d’énergie, de transport, de santé, d’éducation et de recherche. «Et surtout le programme paneuropéen très ciblé NextGeneration EU (NGEU), même si les deux programmes pourraient coexister», ajoute Lorenzo Codogno.

Pragmatisme

Il rappelle que, outre l’Italie et la Grèce, signataires «officiels» de l’accord BRI, au moins 14 autres pays européens ont des accords commerciaux très formels avec la Chine - la situation est moins claire pour l’Autriche. Evoquant aussi une proximité particulière de l’empire du Milieu avec la Hongrie («trouble-fête»), l’économiste estime que le gouvernement italien actuel, même s’il s’est déclaré moins enclin à renouveler l’accord qu’à renforcer son attachement à l’Alliance atlantique, reste sensible à la demande des entreprises transalpines qui souhaitent poursuivre des projets communs avec la Chine. Comme le font d’ailleurs l’Allemagne, la France et les Pays-Bas, «sans oublier le Royaume-Uni (hors UE), qui a reçu en dix ans cinq fois plus d’investissements chinois que l’Italie».

Le spécialiste estime ainsi que «l’Italie pourrait finalement, après en avoir discuté avec ses alliés occidentaux, confirmer l’accord tout en excluant certains domaines stratégiques tels que l’énergie, la logistique, les télécommunications et quelques secteurs technologiques».

