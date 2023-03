La devise chinoise a atteint mardi un plus bas de 15 ans à 7,3090 yuans pour un dollar, en baisse de 0,65%. Le renminbi offshore, coté à Hong-Kong, traitait dans le même temps à 7,36, un nouveau point bas face au dollar. La chute des actions chinoises lundi, alors que les investisseurs s’inquiètent du visage très politique donné par Xi Jinping à son troisième mandat, pèse sur la monnaie chinoise qui traite dans le bas de la fourchette de cours fixée par la banque centrale. Celle-ci a assoupli mardi les conditions pour les entreprises et les institutions financières en vue de lever plus facilement des fonds à l’étranger afin d’encourager les entrées de capitaux et diminuer la pression sur le yuan.