L'économie chinoise a montré des signes de ralentissement en août
La production industrielle et les ventes au détail en Chine ont enregistré leur plus faible croissance depuis l’an dernier en août, maintenant la pression sur Pékin pour qu’il déploie de nouveaux stimuli afin d’éviter un ralentissement marqué de la deuxième économie mondiale.
Ces données décevantes divisent les économistes quant à la nécessité pour les décideurs politiques de mettre en place un soutien fiscal supplémentaire à court terme pour atteindre leur objectif de croissance annuelle «d’environ 5%». Les industriels attendent davantage de clarté sur un accord commercial avec les États-Unis, tandis que la demande intérieure reste freinée par un marché de l’emploi instable et la crise immobilière.
La production industrielle a progressé de 5,2% en glissement annuel, selon les données du Bureau national des statistiques publiées lundi, soit le niveau le plus bas depuis août 2024 et en deçà de la hausse de 5,7% enregistrée en juillet. Elle a également manqué les attentes des économistes qui visaient 5,7% selon un sondage Reuters.
Vers de nouveaux soutiens ?
Les ventes au détail, indicateur de la consommation, ont augmenté de 3,4% en août, soit le rythme le plus lent depuis novembre 2024, et un ralentissement par rapport à la hausse de 3,7% du mois précédent. Elles ont également déçu les attentes d’une progression de 3,9%.
«Le bon départ de l’année maintient les objectifs de croissance de cette année à portée de main, mais, comme à la même période l’an dernier, un soutien supplémentaire par des stimuli pourrait être nécessaire pour assurer une fin d’année solide», a déclaré Lynn Song, économiste en chef pour la Grande Chine chez ING. «Bien qu’il soit trop tôt pour mesurer l’impact des subventions aux prêts à la consommation entrées en vigueur en septembre, il est probable qu’un soutien politique supplémentaire soit encore nécessaire, compte tenu du ralentissement généralisé. Nous continuons de voir une forte probabilité d’une nouvelle baisse des taux de 10 points de base et d’une réduction de 50 points de base du ratio de réserves obligatoires dans les semaines à venir.»
A lire aussi: L’inflation chinoise retourne en territoire négatif
Les autorités s’appuient sur les fabricants pour trouver de nouveaux marchés afin de compenser la politique commerciale imprévisible de l’ancien président américain Donald Trump et la faiblesse de la consommation intérieure. Des données séparées publiées ce mois-ci ont montré que les industriels ont connu un certain succès en redirigeant les exportations destinées aux États-Unis vers l’Asie du Sud-Est, l’Afrique et l’Amérique latine, mais le poids de la crise immobilière continue de contrarier les efforts visant à stabiliser l’économie.
Zhaopeng Xing, stratège senior pour la Chine chez ANZ, a de son côté estimé que, bien que les données montrent un affaiblissement de la dynamique de la deuxième économie mondiale, la situation n’est pas encore assez grave pour déclencher une nouvelle série de stimuli. « Les politiques et mesures visant à soutenir la consommation de services devraient atténuer l’impact de la demande globale ce mois-ci », a-t-il ajouté, précisant qu’une répression officielle contre les entreprises pratiquant des baisses de prix agressives avait donné l’impression que la demande intérieure était pire qu’elle ne l’est réellement.
Pression sur les ménages
Les ménages chinois, dont la richesse s’est réduite avec le déclin de l’immobilier, ont resserré leurs dépenses alors que la confiance des entreprises faiblit, ce qui pèse sur le marché de l’emploi. Le chômage a légèrement augmenté pour atteindre un pic de six mois à 5,3% en août, contre 5,2% le mois précédent et 5% en juin.
Par ailleurs, les prix des logements neufs ont reculé de 0,3% le mois dernier par rapport à juillet et de 2,5% sur un an, selon un autre jeu de données du BNS.
«Nous avions prévu que la croissance des ventes au détail resterait au-dessus de 4% avant septembre grâce aux subventions à la consommation, donc ce qui s’est passé ces derniers mois est une déception», a déclaré Xu Tianchen, économiste senior à l’Economist Intelligence Unit. Il a ajouté que les principaux indicateurs économiques de la Chine pourraient se dégrader au quatrième trimestre en raison d’effets de base. Les responsables recourent généralement à un soutien politique supplémentaire en fin d’année pour s’assurer que l’économie atteint ses objectifs de croissance. «Cela augmentera la probabilité de mesures de relance au quatrième trimestre, y compris un assouplissement monétaire, une anticipation de l’émission de dette pour cette année et éventuellement une expansion budgétaire», a-t-il précisé.
A lire aussi: La croissance chinoise a moins ralenti que prévu au deuxième trimestre
Zheng Shanjie, responsable de la planification économique chinoise, a déclaré la semaine dernière que Pékin utiliserait pleinement les politiques fiscales et monétaires et améliorerait ses outils pour atteindre les objectifs annuels.
La météo n’a pas aidé non plus, l’activité manufacturière ayant été affectée par les conditions les plus chaudes depuis 1961 et la saison des pluies la plus longue pour la même période. «Mais il existe aussi des vents contraires plus fondamentaux, comme le déclin du soutien fiscal et les efforts pour réduire les surcapacités», a déclaré Zichun Huang, économiste pour la Chine chez Capital Economics. «Bien que les données faibles puissent déclencher un certain assouplissement politique supplémentaire dans les mois à venir, il est probable que cela s’avère insuffisant pour inverser la tendance», a-t-elle ajouté.
(Avec Reuters)
Plus d'articles du même thème
-
La Chine entend renforcer son leadership dans le stockage énergétiqueLes autorités prévoient un quasi-doublement de la capacité installée de stockage par batterie à 180 GW d’ici à 2027, générant ainsi environ 35 milliards de dollars d’investissements.
-
La Chine réfléchirait à contenir un rallye boursierLes régulateurs financiers pourraient prendre plusieurs mesures pour limiter la hausse et modérer l’engouement des boursicoteurs.
-
La saga des droits de douane continueUn jugement fédéral du 29 août a statué en appel que le président Donald Trump n’avait pas le pouvoir d’instaurer une grande partie des taxes douanières mises en place sur les produits importés aux Etats-Unis depuis le mois de janvier. La Cour suprême devra trancher en dernière instance.
Sujets d'actualité
ETF à la Une
Kraken étend son offre de trading actions et ETF à l'Union européenne
- Le rachat de Mediobanca menace la fusion des gestions de Generali et BPCE
- Zucman contre Mistral, la France qui perd et la France qui gagne
- Mistral AI lève 1,7 milliard d’euros et accueille ASML à son capital
- Sébastien Lecornu commence son chemin de croix budgétaire avec Fitch Ratings
- Armani pourrait se vendre à un groupe français
Contenu de nos partenaires
-
Une aristocrate britannique et son conjoint condamnés pour la mort de leur bébé, après une cavale tragiqueLondres - Une aristocrate britannique, issue d’une famille proche de la famille royale, et son compagnon ont été condamnés lundi à 14 et 18 ans de détention pour la mort de leur bébé survenue au cours d’une cavale de plusieurs semaines. Cette affaire hors norme, qui a débuté par la fuite du couple début 2023 pour se cacher de la police et des services sociaux, a passionné les Britanniques et nécessité deux procès après l'échec d’un premier jury à se prononcer. En prononçant la peine de Constance Marten, 38 ans, et Mark Gordon, 51 ans, le juge a insisté sur leur «conduite négligente» et leur «mépris flagrant» pour les risques qu’ils faisaient courir à la petite Victoria, qui dormait avec eux sous une tente en plein hiver. Après le retrait de quatre de leurs enfants par les services sociaux, inquiets de leur capacité à s’en occuper, Constance Marten et Mark Gordon avaient tout fait pour garder avec eux le nourrisson, né fin décembre hors de toute structure médicale. Mais la police s'était lancée à leurs trousses après la découverte de leur voiture en feu dans le nord de l’Angleterre en janvier 2023. Le couple a finalement été arrêté fin février à Brighton, dans le sud de l’Angleterre, après près de deux mois à se déplacer en taxis, à dormir dans des hôtels ou dans une tente, et à tout payer en liquide. Le corps du nourrisson a été retrouvé quelques jours plus tard dans un sac de supermarché dans un hangar. Leur premier procès en 2024 s'était achevé sur une absence de verdict au sujet de leur responsabilité dans la mort de la petite Victoria. Ils avaient en revanche été condamnés pour cruauté infantile et pour avoir dissimulé la naissance de l’enfant. Lors du second procès, ils ont finalement été reconnus coupables d’homicide involontaire. Mark Gordon s’est vu condamné à une peine de 14 ans de prison rallongée de quatre ans supplémentaires en raison de sa «dangerosité». L’autopsie n’a pas permis de déterminer la cause de la mort du bébé, et le juge a décidé de condamner le couple, qui a toujours défendu la thèse de l’"accident tragique», sur la base d’un décès par «hypothermie» dans le froid glacial. Jusqu’au bout, Constance Marten et Mark Gordon sont restés solidaires, évoquant leur «méfiance» vis-à-vis des autorités et perturbant à plusieurs reprises le déroulement des audiences. Plusieurs fois, ils ont refusé de se rendre au tribunal, ont épuisé chacun un certain nombre d’avocats, et Mark Gordon avait finalement décidé d’assurer seul sa défense. Encore lundi, le juge a dû interrompre les plaidoiries pour rappeler à l’ordre le couple, qui se faisait passer des mots dans le box. Page d’Elizabeth II L’intérêt des Britanniques pour cette affaire tient sans nul doute beaucoup au parcours de Constance Marten, que tout oppose à celui de Mark Gordon, fils d’une infirmière originaire des Caraïbes et qui a passé 20 ans en prison aux Etats-Unis pour un viol qu’il a commis à 14 ans. Constance, elle, est l’héritière d’une riche famille aristocrate. Son père, Napier Marten, a été page d’Elizabeth II, avant d’abandonner sa fortune et de partir vivre en Australie. Et la mère de la reine était la marraine de sa grand-mère paternelle. Éduquée dans des écoles privées, puis étudiante en arabe et en philosophie, Constance Marten a travaillé un temps pour la chaîne Al Jazeera, avant de se tourner vers une carrière d’actrice. En 2014, elle rencontre Mark Gordon dans une boutique à Londres et le couple se marie deux ans plus tard au Pérou, une union non reconnue au Royaume-Uni. Durant les deux procès, elle a raconté les relations difficiles qu’elle entretenait avec sa famille, qui l’ont conduite à rompre tout lien dans les années 2010. «Ils avaient honte du fait que j’ai eu des enfants avec Mark, qu’ils ne soient pas issus de la haute société», a-t-elle dit. Elle les a accusés de lui avoir coupé les vivres, alors qu’elle était enceinte de son premier enfant, mais l’enquête a montré qu’elle a ensuite perçu des versements mensuels d’un trust hérité de sa grand-mère. Selon son avocat Tom Godfrey, Constance Marten ressent «tristesse et remords» pour la mort de Victoria. Durant le premier procès, sa mère et son frère ont régulièrement assisté aux audiences, sans que Constance Marten ne leur jette un regard. Cette dernière a déjà demandé à faire appel de sa condamnation. Marie HEUCLIN et Clara LALANNE © Agence France-Presse
-
Assassinat de Charlie Kirk : l'enquête cible Tyler Robinson, un jeune homme de 22 ans, après identification ADNWashington - Des traces d’ADN prélevées sur deux objets retrouvés près du lieu de l’assassinat de l’influenceur conservateur Charlie Kirk correspondent à l’ADN du suspect détenu par les autorités, a annoncé lundi le directeur du FBI Kash Patel. Cinq jours après ce drame qui a frappé l’Amérique et souligné ses fractures politiques, l’enquête se resserre autour de Tyler Robinson, l’homme de 22 ans arrêté jeudi soir et qui ne coopère pas avec les enquêteurs. De nombreuses pièces à conviction ont été collectées par la police, «dont un tournevis, qui a été retrouvé sur le toit» du campus universitaire de l’Utah (ouest), d’où le tireur était positionné. Une serviette «enroulée autour» du fusil à lunette a aussi été retrouvée sur les lieux, a déclaré lundi sur Fox News le patron du FBI, la police fédérale en charge de l’enquête. «Je peux annoncer aujourd’hui que les traces d’ADN de la serviette enroulée autour de l’arme à feu et l’ADN sur le tournevis correspondent avec le suspect actuellement détenu», a déclaré Kash Patel. Critiqué pour son action depuis le début de l’affaire, le chef du FBI mentionne aussi un mot laissé par le suspect avant de passer à l’acte. «Le suspect a écrit, en gros, +j’ai l’opportunité d'éliminer Charlie Kirk, et je vais m’en saisir+", a-t-il dit, ajoutant que le FBI avait des «preuves» de cette note, détruite depuis. Si Tyler Robinson avait «une idéologie de gauche», selon le gouverneur de l’Utah, aucun mobile précis n’a été avancé pour cet assassinat. Le meurtrier présumé, un élève brillant au lycée, élevé dans la foi mormone par des parents républicains, doit être formellement inculpé mardi. L’assassinat de Charlie Kirk, un des jeunes influenceurs les plus populaires de la droite américaine, marque un regain de la violence politique aux Etats-Unis. Donald Trump, proche de l’influenceur, a confirmé qu’il assisterait dimanche à une cérémonie d’hommage organisée en Arizona dans un stade de plus de 63.000 places. © Agence France-Presse
-
Old is gold
En Italie, la réforme des retraites a contribué aux records du taux d’emploiL’Italie affiche un marché du travail qui ne cesse de battre les records, alimentés par l’effet de la réforme des retraites de 2011. Mais derrière ce succès se profilent stagnation de la productivité et déclin démographique, qui menacent d’effacer ces gains