L'économie chinoise a montré des signes de ralentissement en août

La production industrielle et les ventes au détail en Chine ont enregistré leur plus faible croissance depuis l’an dernier en août, maintenant la pression sur Pékin pour qu’il déploie de nouveaux stimuli afin d’éviter un ralentissement marqué de la deuxième économie mondiale.

Ces données décevantes divisent les économistes quant à la nécessité pour les décideurs politiques de mettre en place un soutien fiscal supplémentaire à court terme pour atteindre leur objectif de croissance annuelle «d’environ 5%». Les industriels attendent davantage de clarté sur un accord commercial avec les États-Unis, tandis que la demande intérieure reste freinée par un marché de l’emploi instable et la crise immobilière.

La production industrielle a progressé de 5,2% en glissement annuel, selon les données du Bureau national des statistiques publiées lundi, soit le niveau le plus bas depuis août 2024 et en deçà de la hausse de 5,7% enregistrée en juillet. Elle a également manqué les attentes des économistes qui visaient 5,7% selon un sondage Reuters.



Vers de nouveaux soutiens ?

Les ventes au détail, indicateur de la consommation, ont augmenté de 3,4% en août, soit le rythme le plus lent depuis novembre 2024, et un ralentissement par rapport à la hausse de 3,7% du mois précédent. Elles ont également déçu les attentes d’une progression de 3,9%.

«Le bon départ de l’année maintient les objectifs de croissance de cette année à portée de main, mais, comme à la même période l’an dernier, un soutien supplémentaire par des stimuli pourrait être nécessaire pour assurer une fin d’année solide», a déclaré Lynn Song, économiste en chef pour la Grande Chine chez ING. «Bien qu’il soit trop tôt pour mesurer l’impact des subventions aux prêts à la consommation entrées en vigueur en septembre, il est probable qu’un soutien politique supplémentaire soit encore nécessaire, compte tenu du ralentissement généralisé. Nous continuons de voir une forte probabilité d’une nouvelle baisse des taux de 10 points de base et d’une réduction de 50 points de base du ratio de réserves obligatoires dans les semaines à venir.»

A lire aussi:

Les autorités s’appuient sur les fabricants pour trouver de nouveaux marchés afin de compenser la politique commerciale imprévisible de l’ancien président américain Donald Trump et la faiblesse de la consommation intérieure. Des données séparées publiées ce mois-ci ont montré que les industriels ont connu un certain succès en redirigeant les exportations destinées aux États-Unis vers l’Asie du Sud-Est, l’Afrique et l’Amérique latine, mais le poids de la crise immobilière continue de contrarier les efforts visant à stabiliser l’économie.

Zhaopeng Xing, stratège senior pour la Chine chez ANZ, a de son côté estimé que, bien que les données montrent un affaiblissement de la dynamique de la deuxième économie mondiale, la situation n’est pas encore assez grave pour déclencher une nouvelle série de stimuli. « Les politiques et mesures visant à soutenir la consommation de services devraient atténuer l’impact de la demande globale ce mois-ci », a-t-il ajouté, précisant qu’une répression officielle contre les entreprises pratiquant des baisses de prix agressives avait donné l’impression que la demande intérieure était pire qu’elle ne l’est réellement.

Pression sur les ménages

Les ménages chinois, dont la richesse s’est réduite avec le déclin de l’immobilier, ont resserré leurs dépenses alors que la confiance des entreprises faiblit, ce qui pèse sur le marché de l’emploi. Le chômage a légèrement augmenté pour atteindre un pic de six mois à 5,3% en août, contre 5,2% le mois précédent et 5% en juin.

Par ailleurs, les prix des logements neufs ont reculé de 0,3% le mois dernier par rapport à juillet et de 2,5% sur un an, selon un autre jeu de données du BNS.

«Nous avions prévu que la croissance des ventes au détail resterait au-dessus de 4% avant septembre grâce aux subventions à la consommation, donc ce qui s’est passé ces derniers mois est une déception», a déclaré Xu Tianchen, économiste senior à l’Economist Intelligence Unit. Il a ajouté que les principaux indicateurs économiques de la Chine pourraient se dégrader au quatrième trimestre en raison d’effets de base. Les responsables recourent généralement à un soutien politique supplémentaire en fin d’année pour s’assurer que l’économie atteint ses objectifs de croissance. «Cela augmentera la probabilité de mesures de relance au quatrième trimestre, y compris un assouplissement monétaire, une anticipation de l’émission de dette pour cette année et éventuellement une expansion budgétaire», a-t-il précisé.

A lire aussi:

Zheng Shanjie, responsable de la planification économique chinoise, a déclaré la semaine dernière que Pékin utiliserait pleinement les politiques fiscales et monétaires et améliorerait ses outils pour atteindre les objectifs annuels.

La météo n’a pas aidé non plus, l’activité manufacturière ayant été affectée par les conditions les plus chaudes depuis 1961 et la saison des pluies la plus longue pour la même période. «Mais il existe aussi des vents contraires plus fondamentaux, comme le déclin du soutien fiscal et les efforts pour réduire les surcapacités», a déclaré Zichun Huang, économiste pour la Chine chez Capital Economics. «Bien que les données faibles puissent déclencher un certain assouplissement politique supplémentaire dans les mois à venir, il est probable que cela s’avère insuffisant pour inverser la tendance», a-t-elle ajouté.

(Avec Reuters)