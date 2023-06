L’inflation française tombe à son plus bas niveau depuis début 2022

L’inflation en France a encore ralenti au mois de juin, à 4,5% sur un an contre 5,1% en mai et 5,9% en avril, selon les données provisoires sur les prix à la consommation publiées vendredi par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Un niveau plus vu depuis mars 2022 et en net retrait par rapport au pic de 6,3% observé en février dernier (voir graphique ci-dessous).

«Cette nouvelle baisse de l’inflation serait due au repli des prix de l'énergie (notamment lié à la nouvelle baisse sur un an des prix des produits pétroliers du fait de leur hausse mensuelle moins forte que celle observée en juin 2022) et au ralentissement des prix de l’alimentation», a indiqué l’Insee dans un communiqué.

Baisse des prix de l’alimentation

Sur un mois, les prix à la consommation ont progressé de 0,2% en juin, après un repli de 0,1% en mai. Les prix de l'énergie ont légèrement rebondi, dans le sillage des prix des produits pétroliers, tandis que les prix des services ont augmenté à un rythme proche de celui du mois précédent. Les prix de l’alimentation (notamment hors produits frais) ont ralenti pour le troisième mois consécutif, a complété l’Insee.

L’indice des prix à la consommation harmonisé a augmenté de 5,3% sur un an en juin, après un bond de 6% en mai. Sur un mois, cet indice a progressé de 0,2% en juin, après avoir fléchi de 0,1% en mai.

Hausse de la consommation

La consommation des ménages en biens en France a par ailleurs progressé de 0,5% en mai par rapport au mois précédent, a également indiqué l’Insee.

«Cette hausse s’explique principalement par une consommation plus importante d'énergie (+2,2%). La consommation alimentaire est également en hausse de 0,3%", a indiqué l’Insee dans un communiqué de presse. La consommation de biens fabriqués est quant à elle en légère baisse (-0,2%), a précisé l’Insee.

Sur un an, la consommation des ménages en biens a diminué de 3,6%.

En avril, les dépenses de consommation des ménages en biens ont reculé de 0,8% par rapport à mars au lieu d’une baisse de 1%, selon des données révisées.