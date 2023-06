Le FMI a retrouvé une source de l’inflation en zone euro

Dans son Regional Economic Outlook d’octobre, le Fonds monétaire international (FMI) s’interrogeait sur l’origine de 40% à 50% de la récente hausse des prix en zone euro, que les auteurs ne parvenaient pas à expliquer par les facteurs d’inflation conventionnels : énergie, alimentation, prix importés, marché du travail. Dans une étude publiée lundi, trois chercheurs du FMI (Niels-Jakob Hansen, Frederik Toscani, Jing Zhou) concluent que «la hausse des bénéfices des entreprises a représenté près de la moitié de l’augmentation de l’inflation en Europe au cours des deux dernières années, les entreprises ayant augmenté les prix au-delà de la flambée des coûts de l’énergie importée». Une idée que même la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) a reprise dans son discours d’ouverture du Forum de Sintra, mardi.

Du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023, l’inflation en zone euro – analysée ici au travers du déflateur du PIB – a principalement été causée par la hausse des profits, qui a représenté à elle seule 45% de la hausse des prix (voir graphique), devant les prix importés (40%) et les salaires (25%), les impôts/aides publiques ayant eu un impact déflationniste. C’était même un peu plus au premier trimestre 2023, également marqué par une hausse de salaires. «En d’autres termes, les entreprises européennes ont jusqu’à présent été davantage protégées que les travailleurs contre le choc négatif des coûts, notent les auteurs. Les bénéfices (ajustés de l’inflation) étaient d’environ 1% supérieurs à leur niveau d’avant la pandémie au premier trimestre. Pendant ce temps, la rémunération des employés (également ajustée) était d’environ 2% inférieure à la tendance.»

Quelle absorption des futures hausses de salaires ?

Alors que la contribution des prix importés a diminué depuis son pic, et que les travailleurs ont vu leurs salaires baisser d’environ 5% en termes réels en 2022 avec la flambée des coûts de l’énergie, les économistes s’attendent à ce que la contribution des coûts de main-d’œuvre augmente à l’avenir. «Ce décalage des gains salariaux a du sens : les salaires sont plus lents que les prix à réagir aux chocs [du fait de négociations salariales moins fréquentes, NDLR]. Les questions clés sont de savoir à quelle vitesse les salaires augmenteront et si les entreprises absorberont des coûts salariaux plus élevés sans augmenter davantage les prix.» Si les salaires nominaux devaient progresser au rythme d’environ 4,5% au cours des deux prochaines années avec une productivité stable et une poursuite de la diminution du prix des matières premières, la part des bénéfices devrait retomber aux niveaux d’avant-Covid pour que l’inflation atteigne l’objectif de 2% d’ici à mi-2025. Et bien au-dessous s’ils augmentaient davantage.

Comme Christine Lagarde mardi, les chercheurs suggèrent que, après avoir répercuté plus que le choc des coûts nominaux, les entreprises puissent accepter une plus petite part de bénéfices pour ne pas ralentir la désinflation maintenant que les salariés font pression pour récupérer le pouvoir d’achat perdu. Ils précisent que «les données disponibles, bien que limitées, ne font pas état d’une augmentation généralisée des marges bénéficiaires». Dans une autre étude aux résultats similaires publiée jeudi, une économiste de la BCE rappelle qu’une marge bénéficiaire inchangée peut être considérée comme une stratégie de prix inchangée du point de vue de l’entreprise, tout en augmentant les bénéfices en valeur absolue, ce qui contribue à l’inflation du point de vue de l’analyse macroéconomique.

De nombreux analystes ont rappelé qu’il n’est pas envisageable de voir les entreprises européennes réduire leurs profits pour faire baisser l’inflation, surtout si elles voient leurs coûts fixes augmenter en parallèle. «Il est aussi possible d’envisager qu’elles soient contraintes de ne plus augmenter leurs prix à cause d’une demande affaiblie dans un environnement concurrentiel», note Nicolas Goetzmann, directeur de la recherche à la Financière de la Cité. «L’ampleur de la contribution des profits unitaires à l’inflation a été bien moindre en zone euro sur toute la période que celle aux Etats-Unis ou au Canada, a noté sur les réseaux sociaux Denis Ferrand, directeur général de Rexecode. Il serait intéressant de sortir l’Irlande de l’ensemble de la zone euro, du fait de son statut très particulier lié à la relocalisation de bénéfices mondiaux en son sein, ce qui tire artificiellement l’EBE (excédent brut d’exploitation) de région à la hausse.» Mais c’est également le cas pour le PIB, l’investissement et probablement l’inflation…◆

A lire aussi:

A lire aussi: