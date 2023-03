L’inflation française est encore plus élevée que prévu en février

L’inflation en France a accéléré plus qu’initialement estimé en février, les prix à la consommation ayant augmenté de 6,3% sur un an après 6% en janvier, selon les données définitives publiées mercredi par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Les données provisoires publiées fin février par l’Insee faisaient état d’une hausse de 6,2% sur un an des prix à la consommation en février.

«Cette hausse de l’inflation est due à l’accélération des prix de l’alimentation (+14,8% après +13,3%), des services (+3% après +2,6%) et des produits manufacturés (+4,7% après +4,5%)», tandis que la progression des prix de l'énergie a ralenti (+14,1% après +16,3%), a précisé l’Insee dans un communiqué.

+1% sur un mois

Sur un mois, le taux d’inflation de février a également été revu à la hausse, à 1%, contre une première estimation de 0,9% et après 0,4% en janvier, du fait notamment du rebond des prix des produits manufacturés avec la fin des soldes d’hiver et de celui des prix des services de transport, a indiqué l’Insee.

L’indice des prix à la consommation harmonisé, qui permet les comparaisons entre les pays de l’Union européenne, a augmenté de 7,3% sur un an en février, contre une estimation initiale de 7,2% et après une hausse de 7% en janvier. Sur un mois, cet indice a crû de 1,1% en février, contre une première estimation de 1% et après une progression de 0,4% en janvier.

