L’inflation confirme sa baisse en zone euro

Le taux d’inflation harmonisé (HICP) a été confirmé à 5,5% en juin en zone euro selon l’estimation définitive publiée mercredi par Eurostat. Un plus bas depuis janvier 2022, principalement en raison d’une baisse des prix de l’énergie, de -5,6% en juin après -1,8% en mai. Sur une base mensuelle, les prix à la consommation ont progressé de 0,3% en juin, après 0% en mai.

L’inflation sous-jacente (hors énergie, alimentation, tabac et alcool), a augmenté de 5,3% en mai à 5,5% en juin, au-dessus de l’estimation préliminaire de 5,4%, encore assez proche du récent pic de 5,7%. De quoi soutenir les arguments des gouverneurs les plus restrictifs de la Banque centrale européenne (BCE) de continuer à augmenter les taux dans les mois à venir, le 27 juillet puis encore le 14 septembre ? Pas forcément quand on regarde dans le détail.

En juin, la plus forte contribution au taux d’inflation annuel de la zone euro provenait donc encore du poste alimentation-alcool-tabac (+2,35 points de pourcentage, pp), suivi des services (+2,31 pp), des biens industriels hors énergie (+1,42 pp) et de l’énergie (-0,57 pp).

Billets de train à 9 euros

Outre les prix de l’ensemble alimentation-tabac-alcool, encore en hausse de 11,6% après 12,5% en mai, la principale hausse provient ainsi des services, de 5% en mai à 5,4% en juin. Mais cela prend en compte l’influence importante de certains pays comme l’Allemagne, où l’inflation et surtout l’inflation core ont de nouveau progressé en juin – de 6,3% à 6,8% et de 5,4% à 5,8% respectivement. En cause, «l’effet de base dû aux mesures d’allègement du gouvernement fédéral de 2022 – le billet de train à 9 euros et la réduction sur le carburant», a rappelé Ruth Brand, présidente l’Office statistique Destatis le 11 juillet.

D’autres effets de base ont pu être distordus : en France, les prix des biens manufacturés ont légèrement augmenté (de 4,1% à 4,2%) à cause des prix de l’habillement (+4,9% après +2,6%) et d’un décalage des soldes d’été (au 28 juin en 2023 au lieu du 22 juin en 2022). Cela a aussi soutenu l’inflation mensuelle, passée de 0,1% à 0,2%, pour 5,3% d’inflation HICP.

A côté d’une inflation annuelle toujours élevée en Slovaquie (11,3%) et en Tchéquie (11,2%), le taux HICP est même beaucoup redescendu dans certains pays : 1% au Luxembourg, 1,6% en Belgique et en Espagne, 2,4% au Danemark, 2,8% en Grèce. La hausse des prix peut rester problématique en Italie et aux Pays-Bas, malgré un ralentissement de 8% à 6,7% et de 6,8% à 6,4% des indices HICP.

Dans ce contexte, les marchés de taux n’ont pas tellement bougé mercredi, après le rallye de mardi suite aux déclarations du gouverneur néerlandais Klaas Knot. Celui-ci a insisté sur l’incertitude d’une nouvelle hausse de taux de la BCE en septembre, après celle, quasi-certaine, de juillet.