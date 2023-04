L’inflation américaine ne devrait rien changer pour la Fed

L’indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis a ralenti plus que prévu en mars, en rythme mensuel (+0,1%) comme en rythme annuel (+5%), montrent les statistiques officielles publiées mercredi par l’US Bureau of Labor Statistics (BLS). Les consensus prévoyaient en moyenne une hausse de 0,2% d’un mois sur l’autre et une hausse de 5,2% sur un an, donc les chiffres du BLS auront été interprétés plutôt comme une bonne nouvelle. Les marchés actions gagnaient 0,4% mardi soir (S&P 500). Même accueil favorable pour les marchés obligataires : les taux américains ont diminué de 2 à 10 points de base (pb) sur presque toutes les maturités, tandis que la probabilité d’une nouvelle hausse des taux Fed funds de 25 pb le 3 mai a diminué de 73% à 69% selon l’outil FedWatch sur les futures du CME, rappelait son économiste Erik Norland, face à la détermination affichée par la banque centrale dans ses dernières minutes publiées mercredi.

«Les éléments volatils de l’indice apportent deux bonnes nouvelles, note Maxime Darmet, senior économiste US et France du groupe Allianz. Les prix de l’énergie ont baissé de 3,5% sur un mois et sont passés en déflation (-6,4%) grâce aux effets de base négatifs sur un an, ce qui n’était pas arrivé depuis janvier 2021, et ce qui ne devrait pas changer même si on attend +5% sur un mois en avril avec les restrictions de production de pétrole de l’Opep+. En outre, l’inflation alimentaire a cessé aux Etats-Unis (0% sur un mois ; 8,5% sur un an) où le consommateur est favorisé par une répercussion rapide de la baisse des matières premières.»

Pour autant, la banque centrale regarde cette année surtout l’inflation sous-jacente (core CPI, hors énergie et alimentation) cette année, et celle-ci est encore ressortie en hausse de 0,4% sur un mois en mars, après 0,5% en février, et à 5,6% sur un an, après 5,5% en février - comme les consensus s’y attendaient au vu de l’emploi américain toujours solide.

«En schématisant, les éléments volatils ne pèsent plus que 10% dans la croissance des prix, contre 90% pour l’inflation ‘core’ qui continue de soutenir la progression du CPI, résume Mabrouk Chetouane, directeur Global Market Strategy chez Natixis IM. Or il semble que cette partie sous-jacente reste, tout comme le marché du travail, peu ou prou insensible au resserrement monétaire, ce qui devrait conforter la Fed dans son idée de continuer sa lutte contre l’inflation – via un nouveau relèvement de taux en mai. Le FOMC pourrait être tenté de procéder à un autre relèvement en juin, tout en réaffirmant vouloir maintenir des conditions monétaires restrictives pour une durée encore indéterminée… au-delà de ce qu’anticipent les marchés.» Selon les swaps de taux, ces derniers attendent toujours un pivot vers juillet ou septembre, à partir d’un plus haut de 5,25% atteint en mai…

Sans aller jusque-là, «les chances d’une pause en juin augmentent», écrit Ryan Sweet chez Oxford Economics, tout en restant méfiant par rapport aux prix de l’essence : «chaque changement d’un cent dans les prix de l’essence réduit les dépenses de consommation de 1 à 1,5 milliard de dollars au cours d’une année…»

Dans les détails, les prix des voitures d’occasion ont continué de baisser en rythme annuel (-11,2%), alors que l’indice Manheim du secteur est pourtant remonté en février et en mars. C’est aussi le cas des principaux équipements électroménagers (-7,9%), informatiques (-11,5%) et autres équipements de maison (-1%), «signe que les problèmes d’offre et de logistique ont complètement disparu», poursuit Maxime Darmet. Ceux des vêtements (3,3%), des transports (13,9%) et des services de santé (1%) poursuivent leur ralentissement, en lien avec le mode de calcul sur douze mois jusqu’à fin septembre pour ces derniers.

Logement, beau temps et soutien fiscal

Le problème vient surtout des services, en particulier du poste logement (34% de l’indice CPI total et 43% de l’indice CPI sous-jacent) qui continue à augmenter, de 8,1% en février à 8,2% en mars, et à tirer le CPI «core».

Alors que la transmission des baisses de prix immobiliers est aussi lente que les renouvellements des baux, la progression des loyers ne faiblit que modérément en rythme annuel, voire repart en rythme mensuel selon certains indices (zillow.com ; rent.com ; apartmentlist.com). Et la partie «équivalent loyer des propriétaires» (25,4% de l’indice CPI total) reste biaisée par son aspect déclaratif.

«Le poste logement n'évoluera pas dans le bon sens tant que le marché du travail restera aussi fort. Les délais et canaux de la transmission monétaire vers l'économie réelle ont vraisemblablement été perturbés par les soutiens massifs distribués depuis 2020. Tout cela contrebalance largement la contribution désormais négative de l’énergie», insiste Mabrouk Chetouane.

«L’inflation annuelle des services hors loyers, passée de 6,1% en février à 5,8% en mars, a aussi été soutenue depuis janvier par des mesures fiscales dans les Etats qui n’avaient pas encore réajusté les tranches d’imposition aux hausses de revenus des deux dernières années, et par une forte revalorisation des prestations de Sécurité sociale (+9%). Avec le beau temps et l’emploi, cela a tiré plus globalement la consommation», conclut aussi Maxime Darmet, renvoyant aux indices CPI médians et/ou retraités des chiffres extrêmes (trimmed-mean CPI) par la Fed de Cleveland, qui ne baissent pas non plus malgré les efforts de la Fed pour couper le recours au crédit.

