Les taux longs progressent, les taux réels aussi

La Banque centrale européenne (BCE), le 14 septembre dernier, comme la Réserve fédérale (Fed), le 20 septembre, ont ancré leur message selon lequel les taux vont rester sur un plateau élevé pour longtemps («high for longer»). Et que les économies des Etats-Unis comme de la zone euro pourraient réussir leur atterrissage en douceur («soft landing» sans hausse significative du chômage). En tous cas, c’est l’impression que donnent les marchés, que ce soit sur les actions (-3% pour l’Euro Stoxx 600 ; -4,5% pour le S&P 500), sur le crédit ou sur les taux depuis le discours de Christine Lagarde. Les US Treasuries ont gagné respectivement 18 points de base (pb) à 2 ans (5,14%) et 32 pb à 10 ans (4,55%). Et les taux allemands 6 pb à 2 ans (3,22%) et 21 pb à 10 ans (2,80%).

Normalisation de la pente

«Nous anticipions cette normalisation de la pente depuis février, rappelle Arnaud-Guilhem Lamy, responsable des stratégies Taux euro aggregate chez BNP Paribas AM. Il y a toujours un moment où la courbe cesse d’être inversée entre les rendements à 2 ans et à 10 ans. Tous les investisseurs ont, à plus ou moins 25 pb près, beaucoup plus de certitudes depuis cet été sur la partie courte, qui devient donc plus stable, au détriment de la partie plus longue.»

L’idée que les économies peuvent résister devrait pourtant plutôt profiter aux taux à moyen-long terme. «Malgré l’incertitude, cette résilience avec une inflation qui se normalise à peu près sans causer de récession a tendance à donner l’impression que le taux neutre va remonter un peu, et que la Fed ne baissera pas forcément autant son taux directeur nominal (plutôt 3% que 2,50%, ndlr)», note Sphia Salim, responsable de la recherche taux Europe chez Bank of America (BofA), alors que beaucoup d’anticipations de baisses de taux ont déjà été annulées sur les marchés de swaps. La spécialiste ajoute que «les équilibres précaires entre offre et demande - déficits budgétaires, ‘downgrade’ de la notation et besoins d’émissions alors que le Japon pourrait relâcher le contrôle de sa courbe des taux – ont augmenté les incertitudes sur les taux longs américains cet été. Ce rapport offre-demande – en termes d’émissions nettes et de besoin de duration – va aussi être encore un peu désavantageux pour les taux euro ‘core’, jusqu’à mi-octobre au moins.»

La récente période de «sell-off» a eu pour effet d’amener les taux réels à 10 ans à des niveaux très élevés : «2,20% aux Etats-Unis et 0,40% en zone euro - sur le Bund où on partait de -2%, complète Florian Ielpo, responsable macro chez Lombard Odier IM. On pensait comme beaucoup d’autres que les taux réels américains au-dessus de 1% auraient des effets considérables sur l’économie, et ce n’est pas encore le cas à en croire la Fed d’Atlanta ou des indicateurs d’activité comme celui de la Fed de Richmond publié mardi à nouveau en hausse. Si on regarde l’historique, les grandes banques centrales sont désormais dans cette phase dite ‘late cycle’, un plateau de taux élevés qui dure généralement 6 à 12 mois.» Et pendant lequel les indices manufacturiers commencent à se reprendre alors que les services ralentissent, au profit généralement des matières premières et des actions émergentes, ajoute le stratégiste.

Risques à la hausse ?

La question est de savoir si ce plateau «high for longer» est durable longtemps ? Influencés par les données du moment, les analystes semblent avoir davantage confiance dans les perspectives à 6-9 mois aux Etats-Unis qu’en zone euro. «Ces périodes se caractérisent par encore un peu d’inflation, une repentification (‘bear steepening’) et des actions qui continuent à profiter un peu des hausses de prix, poursuit Florian Ielpo. On peut se demander comment réagiront les banques centrales si le pétrole connaît un pic au-dessus de 100 euros le baril. Surtout la BCE, car la Fed semble plus sensible aux seules données économiques.»

Une récession impliquerait une baisse plus rapide des taux courts («bull steepening»), mais ce n’est plus le scénario central. «Dans cette situation, les flux vont peut-être jouer sur la courbe, qui s’est déjà bien ajustée sur les taux euros à 30 ans, poursuit Arnaud-Guilhem Lamy. Nous préférons en théorie jouer la duration sur la zone euro, où l’économie va déjà plus mal, qu’aux Etats-Unis. La consommation et l’inflation y ont été soutenues par l’épargne covid puis par la hausse des salaires, mais une surprise devient possible si ce n’est pas durable.»

«D’après nos enquêtes, les investisseurs se sont positionnés globalement longs en duration ces derniers mois, avec ce biais encore davantage sur les US en pensant que la Fed serait – du fait de son double mandat - plus réactive à un ralentissement que la BCE, conclut Sphia Salim. Mais cela peut poser problème si, du coup, ils ne peuvent abonder les nouvelles émissions en cas de besoins budgétaires. Et ils sont aussi plus exposés aux bonnes surprises à court terme sur la croissance, notamment en zone euro sur les taux à 10 ans. Ceux à 30 ans ont déjà sous-performé, et peuvent même bénéficier de flux techniques, par exemple des fonds de pension néerlandais.»

