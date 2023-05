Les flux de crédit chutent plus vite que prévu en zone euro

La Banque centrale européenne (BCE) devrait s’en satisfaire à l’occasion de la réunion de jeudi : sa politique monétaire restrictive semble porter ses fruits, pas encore sur l’inflation sous-jacente toujours élevée, mais déjà sur l’accès au crédit. Les banques de la zone euro ont freiné plus que prévu l’octroi de nouveaux financements d’après sa Bank Lending Survey (BLS) parue mardi.

«Les normes de crédit – liées aux directives internes des banques ou aux critères d’approbation - pour les prêts ou les lignes de crédit aux entreprises se sont encore considérablement durcies (le pourcentage net de banques signalant un durcissement étant de 27%) au premier trimestre 2023 (voir graphique)», indique l’Institution de Francfort, évoquant le pire durcissement net des critères d’octroi depuis 2011 (crise de la dette souveraine).

Demande limitée

Le resserrement des prêts aux entreprises et au logement a été plus fort que prévu. Il dénote un affaiblissement persistant de la dynamique des prêts «à cause d’une perception plus élevée du risque» et d’une forte diminution de la demande de prêts sous l’effet cumulé de la hausse des taux, de la baisse de l’investissement et, «dans une moindre mesure, d’une plus faible tolérance au risque des banques», dont les coûts de financement se sont durcis. Celles-ci ont globalement estimé qu’il s’agit de la baisse de demande nette de crédit des entreprises la plus importante depuis 2008.

Signe que les tensions de mars ont aussi un effet en zone euro, les banques ont indiqué que leur accès au financement s’est durci. De quoi annuler l’amélioration enregistrée depuis décembre sur les marchés monétaires et les titres de créances, a même indiqué l’institution. Elle relève un plus faible niveau global de liquidité excédentaire, mais aussi la disponibilité accrue des garanties qui avaient découlé des remboursements volontaires sur ses prêts à long terme TLTRO 3 au dernier trimestre 2022.

Les banques, qui s’attendent à une nouvelle baisse nette de la demande de prêts au deuxième trimestre, ont également fait état d’un resserrement net substantiel de leurs critères d’octroi de crédits immobiliers aux ménages, proche de la baisse nette du trimestre précédent qui avait été la plus forte jamais enregistrée depuis le début de l’enquête (2003), et un peu moins pour le crédit à la consommation. «Le durcissement des conditions sur le crédit immobilier va ralentir, mais elles ne sont pas parties pour s’améliorer et cela va continuer à peser à la marge, comme depuis quelques trimestres avec -0,2 à -0,3 points de PIB au travers de la construction, sur l’économie de la zone euro», remarque aussi Mathieu Savary, chef économiste Europe chez BCA Research.

En parallèle, la BCE a également publié mardi ses données mensuelles sur la masse monétaire, en fort ralentissement fin mars pour la croissance annuelle de M3 – mesure la plus large des liquidités en circulation dans l’économie –, de 2,9% à 2,5% soit son rythme le plus lent depuis 2014, et même en contraction pour la croissance annuelle de M1 (monnaie fiduciaire et dépôts à vue) à -4,2%, tandis que les autres dépôts à court terme (M2-M1) et les instruments négociables à court terme (M3-M2) ont progressé dans le contexte d’incertitude générale.

Le taux de croissance annuel du crédit a diminué de 2,6% à 2% en zone euro en mars, de 0,7% à 0% pour les administrations publiques, de 4,3% à 3,8% pour le secteur privé, de 3,2% à 2,9% pour les ménages, et de 5,7% à 5,2% pour les entreprises non financières.

Resserrement ordonné ?

Ce nouveau contexte de crédit devrait suffire à convaincre les gouverneurs de la BCE de réduire le rythme du resserrement monétaire à 50 à 25 points de base (pb) cette semaine, comme l’anticipent désormais les marchés, et comme les décideurs l’avaient laissé entendre en mars dans l’attente de preuve d’un resserrement des conditions financières dû au stress bancaire.

«Les données de mardi sur le crédit et l’inflation semblent cohérentes avec l’idée que la politique monétaire plus stricte de la BCE se transmet à l’économie réelle, réduisant les risques pesant sur les perspectives d’inflation», estime Frederik Ducrozet, chef économiste de Pictet WM, évoquant la nécessaire prudence liée à «l’effet décalé du resserrement monétaire pas encore observé». D’autant plus avec le processus de réduction du bilan de la BCE lancé en mars, et le remboursement en juin de 500 milliards supplémentaires sur les TLTRO 3 qui viendra également réduire les réserves bancaires. «Même si ce n’est pas un problème macroéconomique avec un excédent de liquidités cumulé de 4.000 milliards d’euros, la BCE surveillera la situation des banques les plus vulnérables», poursuit le spécialiste.

«La chute de la masse monétaire M1, historiquement plus directement corrélée à l’activité économique, aux flux de crédits et aussi à l’emploi, même si cet indicateur est plus volatil par définition, donne l’idée que l’on approche du pic sur l’inflation en zone euro. En tous cas, que l’activité devrait fortement ralentir aux deuxième et troisième trimestres», complète Mathieu Savary, rappelant que, du fait de la place des banques dans le financement des entreprises et des taux variables dans le financement immobilier, la transmission de la politique monétaire devrait être plus rapide de ce côté-ci de l’Atlantique qu’aux Etats-Unis.

