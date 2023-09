Les Etats-Unis s’inquiètent du blocage de l’administration

Le vote des douze lois d’application du budget 2024 avant le 30 septembre au soir semble désormais quasi impossible à atteindre. Avec, en conséquence, une inéluctable fermeture des administrations fédérales («shutdown») faute de pouvoir payer ses fonctionnaires. Un blocage a priori moins grave que ne l’aurait été un défaut de paiement sans accord sur le plafond de la dette le 1ᵉʳ juin dernier.

Dissensions politiques

C’est d’ailleurs peut-être ce qui alimente les positions politiques les plus radicales. L’aile extrême du parti républicain (Freedom Caucus) emmenée par Matt Gaetz, capable de bloquer les votes à la Chambre des représentants, souhaite 120 milliards de dollars de réduction nette sur les 1.590 milliards de dépenses discrétionnaires (pour un budget total d’environ 6.400 milliards) dans les compromis recherchés entre élus démocrates et républicains plus modérés. Mais aussi, outre la baisse des dépenses en direction de l’Ukraine, une législation plus stricte pour stopper le flux d’immigrants à la frontière sud avec le Mexique. Des mesures qui ont peu de chances d’être votées au Sénat, où les démocrates gardent la majorité, même si le camp républicain faisait front unique à la Chambre, où il est majoritaire.

Avec des dissensions dans les deux camps, reste à savoir qui pense avoir le moins de coups à prendre. «Une minorité est prête à prendre le pays en otage pour imposer des décisions budgétaires très politiques. Cela a énormément coûté au parti républicain par le passé, lorsque sa minorité Tea Party imposa l’austérité budgétaire à l’administration Obama sous la pression des ‘shutdowns’ et le chantage au défaut, rappelle Raphaël Gallardo chef économiste chez Carmignac. Les sondages montrent à nouveau un risque avec ce nouvel épisode. Plus le blocage durerait, plus le coût électoral s’alourdirait pour les républicains – on parle de ‘theta’ négatif sur les marchés.» Pour lui, le très probable «shutdown» pourrait ne durer que jusqu’à mi-octobre, quand il faudra payer les militaires, un symbole fort. «Ce n’est pas si évident, ni très rationnel si on se réfère à l’épisode du ‘mur mexicain’ sous l’administration Trump, nuance Bruno Cavalier, chef économiste chez Oddo BHF. D’habitude, il y a un accord sur une partie des douze textes. C’est l’ampleur des blocages qui est singulière cette fois. Mais on pourrait imaginer un accord sur la Défense et la poursuite du ‘shutdown’ sur d’autres administrations.»

Problèmes de confiance

Cela tombe à un très mauvais moment pour la confiance, que ce soit du point de vue économique ou financier… «Cela risque d’augmenter la volatilité sur les marchés actions et, si le blocage dure – ce que nous ne croyons pas -, également le coût de financement des Etats-Unis après la dégradation par Fitch cet été», résume Jeremiah Buckley, gérant de portefeuille chez Janus Henderson.

Concernant la visibilité économique, la fermeture des agences fédérales (US BLS, US BEA, US Census Bureau, etc.) bloquera les statistiques alors que la Fed se veut «data-dependent». «Cela pourrait l’arranger en lui donnant encore un peu de temps pour cette hausse de taux (prévue le 1ᵉʳ novembre ou le 13 décembre, ndlr) qu’elle n’a pas forcément très envie de faire», poursuit Raphaël Gallardo. Il y a débat sur le fait que certaines statistiques pourraient ou non être publiées, comme l’emploi US le 6 octobre. Mais cela n’empêcherait pas la banque centrale de relever ses taux si, une fois ces statistiques sorties, l’inflation restait élevée. Concernant les effets sur la croissance, les études évoquent 0,1% à 0,2% de PIB par semaine de blocage, avec des rattrapages une fois les salaires des fonctionnaires payés. «Mais sans chiffrer vraiment le manque à gagner sur les services publics non rendus. Or une récession ne serait pas dans l’intérêt des démocrates en un début d’année électorale», ajoute Bruno Cavalier.

Didier Borowski, responsable de la recherche sur les politiques macroéconomiques chez Amundi Investment Institute, ne croit pas non plus en un «shutdown» très long : «Mais, au-delà d’un impact économique direct faible, cela risque de peser davantage sur la confiance des ménages et le climat des affaires, déjà en berne. Même sans blocage, nous anticipons une petite récession au premier semestre 2024. La croissance américaine a cette année été de plus en plus portée par les investissements (publics et privés) : si les projets se trouvent freinés au moment même où la consommation cale avec la fonte de l’épargne covid, cela accélérera le ralentissement en cours», ajoute-t-il.

Concernant les agences de notation, le sujet est encore plus préoccupant. «Les Etats-Unis n’arrivent pas à réduire leur déficit malgré la croissance et le plein emploi. Surtout, la répétition de ces blocages donne l’image d’une politique budgétaire chaotique, et d’une gouvernance dysfonctionnelle étonnante pour un pays encore noté AAA, comme l’a rappelé lundi l’agence Moody’s», s’inquiète Bruno Cavalier. «Des problèmes de gouvernance qui se multiplient avec un Congrès fragmenté ajoutent une prime de risque sur la dette américaine. D’autant que, entre dépenses de santé et vieillissement de la population, sa trajectoire de long terme la portera assez rapidement au-dessus de 135% du PIB», conclut Didier Borowski.

A lire aussi:

A lire aussi:

A lire aussi: