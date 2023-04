Les bons du Trésor américain voient de nouveau leur liquidité faiblir

Les régulateurs américains risquent de se pencher à nouveau sur le sujet des bons du Trésor américains. Censés être parmi les titres financiers les plus faciles à échanger, les Treasuries ont retrouvé mi-mars des niveaux de faible liquidité quasi inédits depuis 2020. A 2,72 points lundi, le Bloomberg US Treasuries Liquidity Index dépasse largement le niveau de 0,5 à 1 point qui caractérise une liquidité normale.

Ce niveau avait déjà été atteint fin septembre-début octobre au moment des remous sur les bons du Trésor britanniques. Mais la volatilité obligataire encore plus extrême de mi-mars, proche des 200 points pour l’indice Move (Ice BoFAML Move Index), jamais vue depuis 2008, a perturbé la lecture sur la liquidité, estimaient les stratégistes de JPMorgan juste avant la dernière réunion de politique monétaire, le 22 mars. «En tant que tel, cela n’affecte pas la stabilité financière et la Fed fera cette distinction lorsqu’elle décidera de ses hausses de taux», indiquaient-ils.

Les marchés obligataires, notamment les fonds qui pariaient sur quelques nouvelles hausses de taux agressives de la Fed, ont été secoués par la crise bancaire. Celle-ci pourrait remettre en question l’offre de crédit et atténuer la politique monétaire restrictive. Si la peur liée à cette crise bancaire s’est propagée à d’autres marchés d’obligations d’Etat, «les Bunds allemands semblaient disposer d’une liquidité en amélioration, de quoi apparaître comme le ‘véritable’ actif refuge compte tenu du faible endettement du pays», a relevé dans un tweet Robin Brooks, chef économiste de l’Institut of International Finance (IFF).

Aux Etats-Unis, des changements dans la structure du marché ont pu causer les désagréments de la mi-mars, qui se sont atténués depuis. Il s’agit notamment des fluctuations violentes sur les futures sur taux courts autour de l’événement Silicon Valley Bank, du fait que les problèmes de liquidité ne soient pas homogènes sur toute la courbe, et de la tendance à une demande accrue pour les bons du Trésor américains au fur et à mesure que la Fed se rapproche de la fin de ses hausses de taux. Les taux américains à 2 ans ont chuté de 4,9% à 4% en un mois, mais ce sont les bons du Trésor à 7 et 10 ans qui ont connu les plus grandes dislocations de liquidité avec la réallocation en cours. Les contraintes autour du plafond de la dette américaine depuis le 19 janvier, qui restreint les capacités d’émission du Trésor américain aux montants arrivés à échéance, n’ont pas aidé.

Pour autant, «si les flux en provenance d’acteurs publics sont vendeurs depuis maintenant près de deux ans (autour de -200 milliards de rythme annuel), ce n’est pas le cas pour les flux en provenance d’investisseurs privés (près de 1.000 milliards l’an dernier)», nuance Adam Kurpiel, stratégiste taux de Société Générale CIB. Il relève l’activité particulièrement intense des investisseurs britanniques et des hedge funds.

Vendeurs asiatiques ?

Certains médias, notamment chinois, ont mis en exergue le fait que la détention d’US Treasuries par la Chine avait baissé de 1.040 milliards à 859 milliards de dollars depuis le 1er janvier 2022. Mais la baisse de 17% d’encours relevée sur l’année civile ressemble plus à la perte en valeur de marché qu’à des cessions massives. «En flux nets, on serait plutôt à -13 milliards de dollars sur l’année civile (-43 milliards en ajoutant janvier 2022), à comparer à -127 milliards pour les investisseurs japonais», poursuit Adam Kurpiel. D’ailleurs, malgré les inquiétudes chinoises présumées autour des risques nord-américains, le total des réserves de change de la Chine se maintient autour de 3.130 milliards de dollars. Et même les analystes cités par les médias chinois ont reconnu que Pékin a encore peu d’alternatives pour diversifier ses placements. D’après le Département du Trésor US, la Chine a aussi acheté beaucoup de dettes d’agences publiques américaines l’an dernier (+121,8 milliards de flux nets selon Bloomberg).

Côté Japon, «les investisseurs privés japonais, assureurs et fonds de pension, ont pu trouver un intérêt à sortir des US Treasuries à cause du coût de la couverture de change (autour de 5%), qui peut justifier de se réallouer vers les bons du Trésor japonais (JGB)», estime Adam Kurpiel. «Mais ce sera plutôt le cas une fois que la Banque du Japon (BoJ) aura relâché son contrôle sur les taux longs», ajoute-t-il.

Pistes d’amélioration ?

La secrétaire au Trésor Janet Yellen avait elle-même reconnu cet automne ce problème de liquidité sur un marché de 24.000 milliards de dollars. Elle avait recueilli auprès des banques «primary dealers» des idées de solutions pour l’améliorer : rachat de certaines souches plus anciennes et moins liquides («off the run») ; stratégie de nouvelles émissions plus liquides et plus courantes («on the run») pour combler un manque de papiers courts ; amélioration du processus de compensation, etc.

Face aux avis très partagés, le Trésor continue d’étudier un éventuel programme de rachats, a-t-il indiqué le 1er février. «Il n’y a pas encore de réglementation officielle sur la compensation, mais il est essentiel que les entreprises commencent à se préparer à l’amélioration des infrastructures qui accompagne cette proposition», a récemment confirmé le rapport du cabinet de conseil Sia Partners soumis dans le cadre de la consultation sur les propositions de la Securities & Exchange Commission (SEC) formulées en septembre. A suivre.

