L’emploi américain alimente la volatilité sur les taux

Le rapport mensuel de l’US Bureau of Labor Statistics (BLS) ayant présenté vendredi un marché de l’emploi américain encore solide avec 236.000 créations d’emplois non agricoles en mars malgré une baisse des heures travaillées et de l’intérim, les marchés ont eu une réaction mitigée sur les taux américains, sans vraiment délaisser les actions malgré une baisse d’environ 1% à l’ouverture lundi, effacée ensuite.

Le mouvement a été similaire sur les taux des US Treasuries à 1 mois (4,30% mardi soir), tandis que les taux à 2 ans (4,05%), 5 ans (3,55%) et 10 ans (3,45%) sont restés à peu près stables après la vente de vendredi, alors que la vente massive s’est poursuivie sur les taux à 3 mois, repassés de 4,67% lundi à 5,11% mardi matin, un niveau qui n’avait plus été atteint depuis mars 2007…

«Avec cet autre rapport solide sur l’emploi en main, les investisseurs ont réagi en augmentant la probabilité d’une nouvelle hausse des taux de la Fed lors de la prochaine réunion, d’autant qu’il ne reste plus que trois semaines avant cette réunion», rappelait Jim Reid stratégiste chez Deutsche Bank mardi matin. Ainsi les probabilités d’un nouveau relèvement de 25 points de base (pb) jusqu’à 5,25% (haut de fourchette des taux Fed funds) sont passées d’environ 50% vendredi à 70%-75% mardi sur les marchés de futures sur le CME. Ces derniers n’intègrent pas de hausse supplémentaire en juin ou après, comme les marchés de swaps qui ont atténué depuis vendredi les baisses de taux du second semestre, désormais jusqu’à 4,50% plutôt que 4,25% avant le Job Report.

«Ce rapport n’a pas apporté de surprise majeure : après les signes de ralentissement de l’économie apparus un peu plus tôt via l’indice ISM des services et les postes vacants (Jolts), il a confirmé que ce ralentissement est encore trop graduel pour la Fed, résume Xavier Chapard, responsable de la stratégie chez LBPAM. D’ici au 3 mai, il n’y aura plus que les chiffres de l’inflation (CPI) et les minutes de la réunion du 22 mars - intéressante sur les motivations d’une hausse de taux en pleine crise bancaire.» L'économiste est d’accord avec l’idée d’un taux terminal à 5,25%, pas avec celle d’une baisse avant début 2024 car l’inflation sous-jacente, via les services et un marché du travail tendu, devrait rester élevée et pousser la banque centrale à prolonger sa lutte dans le temps.

Contrepied provisoire ?

De quoi renforcer l’incertitude ambiante sur les marchés, notamment dans l’attente de la saison des résultats d’entreprises qui débute à partir de vendredi. «Cette incertitude se manifeste via la volatilité sur les taux (indice Move encore au-dessus de 140 points), et notamment via une volatilité relative entre les taux à 2 ans et les actions inédite depuis 1995 aux Etats-Unis. S’ajoute aussi l’incertitude autour du relèvement du plafond de la dette américaine (bloqué par le nouveau Congrès républicain, ndlr), car le Trésor américain pourrait se trouver à court de financement et donc en risque de défaut vers juillet», poursuit Xavier Chapard pour expliquer la souffrance particulière des US Treasuries échéance 3 mois, qui pourrait durer tout le trimestre alors qu’un défaut technique – «très peu probable car les décideurs politiques débloqueront la situation au dernière moment» - présente un risque de catastrophe financière tant ces titres sont utilisés en garantie de nombreux prêts/produits financiers.

Pour Antoine Bouvet, stratégiste taux chez ING, «l’incertitude est liée au fait que les investisseurs hésitent depuis un moment entre un scénario - moins probable – de redémarrage de l’économie ou ‘no landing’ avec plus d’inflation ‘core’, et un scénario de récession ou ‘hard landing’ – le plus probable selon nous, même si les signaux tardent à apparaître : ce rapport sur l’emploi n’a pas encore intégré les effets de la crise bancaire, qui finiront par se matérialiser sur le crédit de notre point de vue. Avec ce rapport sur l’emploi, les marchés, qui ignorent habituellement les nouvelles peu signifiantes par rapport à leur scénario le plus probable, ont encore été pris à contre-pied», ajoute-t-il pour expliquer la forte sensibilité sur les taux courts américains. Celle-ci a été renforcée par le fait que les hedge funds avaient augmenté leurs positions nettes contre les bons du Trésor à un plus haut depuis un an (+150.000 contrats «short» selon la CFTC).

Entre les deux analyses, Jim Reid a remarqué, dans l’enquête de la Fed de New York publiée lundi, d’une part une remontée des anticipations d’inflation des consommateurs à 1 an (4,7%) et à 3 ans (2,8%) pour la première fois en cinq mois, d’autre part des détails plus accommodants, notamment le fait que la part des ménages déclarant qu’il était plus difficile d’obtenir un crédit qu’il y a un an est passée à 58,2%, «un plus haut depuis le début de l’enquête il y a dix ans».

