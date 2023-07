Le prix des voitures d’occasion aux Etats-Unis devrait cesser de brouiller l’inflation

Depuis plus de deux ans à l’origine de l’inflation des biens hors énergie aux Etats-Unis, le prix des véhicules d’occasion semble sur le point de se normaliser. L’indice spécialisé Manheim, qui suit les prix des véhicules d’occasion vendus lors des ventes aux enchères en gros, a diminué de 4,2% en glissement mensuel en juin, soit une troisième baisse d’affilée, et la plus importante depuis avril 2020 lorsque l’indice avait chuté de 11,4% avec la pandémie.

Cette baisse constitue aussi un record pour le mois de juin, même si l’exercice de désaisonnalisation des statistiques est devenu plus compliqué depuis quelques mois. En rythme annuel, les prix des voitures d’occasion ont chuté de 10,3%, après -7,6% en mai, soit la plus forte baisse annuelle depuis janvier.

Contraint par les loueurs

Les loueurs avaient vendu d’importants volumes d’automobiles en voyant l’économie se fermer avec la pandémie en mars-avril 2020, contribuant à faire chuter les prix. Ils avaient voulu reconstituer leur parc avec la réouverture au printemps 2021, mais sans pouvoir le faire avec des véhicules neufs à cause des goulots d’étranglement sur les pièces et, surtout, sur les semi-conducteurs. Ils s’étaient donc rabattus sur les voitures d’occasion en faisant exploser les prix, de +26% entre janvier et mai 2021, et de +47% sur l’année. L’indice avait un peu diminué, par à-coups, en 2022. Mais il s’est à nouveau repris en ce printemps 2023. Les loueurs remettent habituellement sur le marché de l’occasion une partie de leur parc trois ans après l’achat du véhicule neuf, or le creux du printemps 2020 dans le neuf se répercute trois ans plus tard sur l’occasion…

La baisse de juin concerne tous les segments en rythme annuel, même si les utilitaires et les SUV ont moins baissé que les autres en rythme mensuel. «Les acheteurs aux enchères semblent avoir marqué une pause en ce début de l’été, a expliqué Chris Frey, directeur des données économiques et perspectives sectorielles chez Cox Automotive, propriétaire de Manheim. Alors que les stocks d’occasion se sont améliorés au cours des dernières semaines, nous nous attendons à une moindre volatilité des mouvements des prix de gros jusqu’à la fin de l’année.»

A lire aussi: