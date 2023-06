Le Forum de Sintra illustre la déconnexion entre économistes et banquiers centraux

Il n’a pas fallu longtemps pour que les colombes ripostent. Après que la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde a développé mardi lors du Forum de Sintra son argumentaire sur la persistance de l’inflation, le risque de boucle prix-salaires et la lutte nécessaire face à ce risque, la première ministre italienne Giorgia Meloni a critiqué les hausses de taux répétées. Ce commentaire acerbe contre l’Institution est intervenu alors même qu’un membre italien du directoire de la BCE, Fabio Panetta, s’apprête à quitter cette banque centrale pour devenir gouverneur de la Banque d’Italie. Au risque d’anéantir le contre-pouvoir accommodant (colombe) nécessaire face à la large majorité de gouverneurs restrictifs (faucons), dont la membre allemande Isabel Schnabel.

Giorgia Meloni a repris l’idée selon laquelle l’inflation n’est pas liée à une surchauffe de l’économie en zone euro, mais à des facteurs exogènes comme la hausse des coûts de l’énergie. Un argument précisément développé, mercredi à Sintra, par Pierre-Olivier Gourinchas, chef économiste du Fonds monétaire international (FMI), dans une étude sur les politiques budgétaires : «La hausse de l’inflation sous-jacente de la zone euro depuis janvier 2021 consiste principalement en une transmission des chocs passés sur l’inflation globale, et non en une surchauffe économique».

Des réponses identiques pour des situations différentes

Sur 5,0% de hausse depuis cette date, 3,8 points de pourcentage sont dus à la transmission des chocs exogènes de notre côté de l’Atlantique, seulement 0,3 point aux tensions sur le marché du travail. Alors que 3,9 points proviennent des tensions sur le marché du travail aux Etats-Unis (sur 4,9%), et seulement 0,5 point de la transmission des chocs. «Deux situations aussi différentes devraient normalement appeler deux réponses monétaires différentes, remarque Nicolas Goetzmann, directeur de la Recherche à la Financière de la Cité. D’autant que la tendance est à la baisse pour la croissance comme pour l’inflation si on regarde l’indice mensuel moyen des six derniers mois en annualisé (2,4%). Et que les hausses de salaires annoncées ne seront pas de nature à produire un emballement», ajoute-t-il, avec un regard prospectif.

Pour François Cabau, économiste chez Axa IM, «il est surtout étonnant de voir que la présidente Christine Lagarde appuie autant sur les risques de boucle prix-salaires en cas de hausses de salaires reportées dans les hausses des marges des entreprises : la BCE s’immisce dans un domaine de l’évolution des marges qui n’est pas vraiment de son ressort et pour lequel elle n’est pas outillée. Elle peut vouloir couper les liquidités à l’économie, d’ailleurs en baisse si on en croit la première diminution des prêts aux entreprises à plus d’un an dans le rapport monétaire de mercredi, pour écraser la demande globale sans distinction. De surcroît, il me semble que, pour les marges comme pour les salaires, il faudrait pouvoir distinguer entre les secteurs», ajoute-t-il, en reconnaissant un décalage persistant entre offre et demande, même en zone euro.

Choc d’offre et anticipations ?

Le problème mis en avant par les gouverneurs «faucons» de la BCE à Sintra est encore davantage lié à un choc d’offre. Dans une étude sur le sujet, la membre du directoire (très colombe) de la Banque d’Angleterre (BoE) Silvana Tenreyro a estimé que raccourcir à tout prix la période d’inflation supérieure à l’objectif peut coûter cher en volatilité sur la production ou sur l’emploi. Selon elle, une séquence de chocs d’offre inflationnistes répétés pourrait même entraîner une plus longue période de publications d’inflation au-dessus de la cible si la banque centrale devait réagir à chaque choc individuellement en privilégiant une approche court terme à une approche moyen terme.

«Elle a surtout rappelé, dans le prolongements des travaux de Daniel Tarullo (2017) et de Jeremy Rudd (2021), que les anticipations d’inflation n’ont jamais qu’un effet très limité sur l’économie, alors que les banquiers centraux ne parlent que de cela», remarque François Geerolf, économiste à l’OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques) et professeur assistant à UCLA (Université de Californie-Los Angeles). Les anticipations d’inflation à court terme varient toujours selon l’inflation instantanée (spot), celles à moyen terme selon la cible de la banque centrale.

Confusion

Plusieurs exposés ont confirmé une déconnexion entre le monde académique et les banquiers centraux. L’économiste italien Francesco Lippi, professeur à la LUISS University, a présenté une étude sur le coût de l’inflation dans le modèle néo-keynésien. «Il semble infirmer les travaux d’Emi Nakamura (2018) et évoque un coût plus élevé en termes de dispersion des prix et de croissance quand l’ajustement des prix change de fréquence, mais pas le coût en termes de pouvoir d’achat comme l’entendent les décideurs politiques - celui-ci reste limité quand les salaires suivent», poursuit François Geerolf.

«Malgré toutes leurs divergences, les banquiers centraux réunis à Sintra semblaient partager les mêmes inquiétudes quant à une inflation plus persistante que prévu. L’implication évidente pour la politique monétaire reste inchangée – des taux plus élevés pendant (beaucoup) plus longtemps. Mais entre les lignes et dans les coulisses, le message était souvent plus nuancé sinon quelque peu confus», conclut Frederik Ducrozet, chef économiste chez Pictet WM, évoquant des divergences eu égard aux effets décalés du resserrement monétaire. «Le problème n’est pas tant l’inflation que la capacité de la BCE à maintenir la crédibilité indispensable à sa mission de stabilité des prix», rappelle aussi François Cabau. Comme l’a répondu Huw Pill, chef économiste de la BoE, à une question sur les perspectives économiques des banques centrales, celles-ci n’ont pas de vocation à proposer de bonnes prévisions, mais seulement à les orienter.

