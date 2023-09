Le débat sur la réduction du bilan de la BCE refait surface

Une «fausse bonne idée» ? Certains gouverneurs les plus restrictifs de la Banque centrale européenne (BCE) cherchent de nouveaux moyens de réduire encore l’inflation… Et ils estiment que, à défaut de pouvoir encore augmenter les taux courts, il faudrait accélérer la réduction du bilan de la banque centrale (quantitative tightening, QT) en diminuant plus rapidement l’encours du programme d’achats régulier (APP, 3.135 milliards d’euros) ou du programme d’achats d’urgence (PEPP, 1.672 milliards d’euros).

Selon une dépêche Reuters publiée le 18 septembre, la dernière trouvaille de certains décideurs pour accompagner ces mesures serait d’augmenter des réserves obligatoires des banques, non rémunérées depuis ce mercredi dans la logique de la décision annoncée le 26 juillet. Ce taux de réserves obligatoires, soit 1% des engagements spécifiques des banques (pour l’essentiel des dépôts) pourrait, selon eux, passer à 3% ou à 4%. Les réserves obligatoires, actuellement de 165 milliards d’euros, seraient ainsi portées à 495 milliards dans l’hypothèse d’un taux à 3%, à comparer à un «excès de liquidités» actuellement estimé à 3.600 milliards d’euros.

Selon les sources citées par l’agence, cette mesure, associée à la fin des programmes d’achat, comporte le double avantage d’éponger les liquidités du système bancaire et de réduire les charges d’intérêts que les banques centrales nationales (BNC) versent sur les réserves totales, ce qui conduit à d’importantes pertes. Des pertes qu’une accélération du QT par des ventes actives sur l’APP augmenterait encore...

Une explication étonnante, alors que la BCE pourrait rouvrir ces débats lors de sa prochaine réunion monétaire, le 26 octobre à Athènes. Ou, en amont, lors d’une retraite d’automne de ses décideurs. La présidente Christine Lagarde a déclaré que ces sujets n’avaient pas été évoqués le 14 septembre.

Quel seuil plancher de réserves excédentaires ?

Début juillet, divers experts comme ceux de BNP Paribas dans L’Agefi ont expliqué que les réserves bancaires au passif de la BCE allaient déjà chuter d’environ 4.100 à 3.000 milliards d’euros d’ici à fin 2024, entre la fin des réinvestissements des tombées de l’APP (500 milliards) et la fin des opérations de refinancement ciblé à long terme TLTRO 3 (600 milliards). A partir de là, une accélération supplémentaire du QT pourrait se trouver rapidement contrainte en faisant passer les réserves sous ce seuil. Elle ferait chuter le ratio de liquidité à court terme (LCR) des banques commerciales : ces réserves excédentaires, aux côtés des dettes souveraines, constituent la part prépondérante des actifs de haute qualité (HQLA) qu’elles doivent détenir à cet effet.

«Le ratio LCR moyen se situe actuellement à 161% du total des sorties nettes de trésorerie théoriques à trente jours pour les banques. Avec une baisse de la taille de bilan de l’Eurosystème, il pourrait redescendre progressivement vers un niveau correspondant à l’exigence implicite du marché, que nous estimons approximativement autour de 130%, voire un peu plus bas. En deçà de ce niveau - pour l’heure inobservable - le risque est de voir poindre des tensions sur le marché interbancaire, confie Laurent Quignon, responsable de l’équipe économie bancaire chez BNP Paribas. Rappelons aussi que la liquidité de banque centrale indispensable au bon fonctionnement du marché interbancaire et du système bancaire est bien différente de la monnaie créée par les banques commerciales sous forme de crédits et de dépôts bancaires, et surtout non fongible avec cette dernière.»

En juillet, une idée alternative a été de proposer aux banques un taux de financement plus avantageux que l’actuel taux de refinancement bancaire (MRO à 4,50% désormais) en le rapprochant du taux de dépôt (à 4% désormais) afin d’inciter les banques à reconstituer des réserves sans trop d’effets négatifs sur leur LCR. Mais elle a été évacuée par les gouverneurs restrictifs, au motif qu’elle constituerait un premier signe d’assouplissement monétaire. «Lorsque la liquidité injectée par la BCE sera moins abondante, à court terme, les banques chercheront à emprunter la liquidité de banque centrale dont elles ont besoin pour se conformer aux ratios de LCR souhaités par le marché, et ce quel que soit le taux de refinancement, poursuit Laurent Quignon. Un coefficient de réserves obligatoires plus élevé réduirait les réserves excédentaires pour une même quantité de réserves totales. Or seules les réserves excédentaires entrent dans le périmètre du numérateur du LCR (HQLA). Cela signifie que, pour une trajectoire donnée de normalisation du bilan de l’Eurosystème, le seuil critique en deçà duquel l’offre de liquidité de banque centrale deviendrait inférieure aux besoins des banques commerciales serait touché plus rapidement.»

D’autres gouverneurs, qui ont également insisté sur la bonne transmission de la politique monétaire au système financier via la contraction des crédits et de la masse monétaire, semblent conscients qu’une telle mesure n’aurait pas d’effets sur l’activité bancaire. C’est seulement le cas dans certains pays où, comme la Chine, le coefficient de réserves demeure la véritable contrainte de liquidité.

