Le crédit aux entreprises ralentit encore en zone euro

La croissance annuelle des prêts bancaires de la zone euro a de nouveau ralenti en juin, à 3% après 4% en mai pour ceux aux entreprises, et à 1,7% après 2,1% pour ceux aux ménages, selon les données mensuelles publiées mercredi par la Banque centrale européenne (BCE). De quoi renforcer les convictions que les taux d’intérêt élevés finiront par freiner la création de crédit et la croissance. «Les flux mensuels de prêts ont diminué de plus de 17 milliards d’euros après l’inversion de la forte hausse des prêts aux intermédiaires financiers en mai, analyse Rory Fennessy chez Oxford Economist. Les flux de prêts ont à nouveau diminué pour les ménages et ont été globalement stables pour les sociétés non financières (…). Sur une note plus positive, les dépôts bancaires ont augmenté en juin après quatre mois de légère contraction, atténuant encore les inquiétudes concernant le risque de sorties massives de dépôts dans la zone euro.»

Contractions inédites sur la masse monétaire

La croissance de la masse monétaire M3 - mesure la plus large des liquidités en circulation avec les fonds et certificats négociables inférieurs à 2 ans - a ralenti à 0,6% contre 1,0% en mai, en deçà des attentes (1%) et au rythme le plus faible depuis début 2010. Le taux de croissance annuel de l’agrégat monétaire plus étroit M1 (monnaie fiduciaire + dépôts à vue), s’est établi à -8,0% en juin, après -7,0% en mai. Et le taux de croissance annuel de l’agrégat intermédiaire M2 - que certains considèrent plus intéressant pour anticiper la hausse ou la baisse de l’inflation car il inclut aussi les fonds et dépôts à moins de 3 mois même si ceux-ci sont donc encore en croissance -, est en contraction pour le deuxième mois consécutif, à -0,5% en juin après -0,1% en mai. Cela n’était jamais arrivé en plus de quarante ans, même en 2008-2009 en zone euro (voir graphique) comme aux Etats-Unis, où la contraction de M2 a atteint -3,6% en juin après sept mois négatifs.

La BCE précise que les dépôts placés par les ménages dans M3 ont cru moins vite en juin (1,1%) qu’en mai, et que les dépôts placés par les sociétés financières non monétaires (hors assurances et fonds de pension) se sont encore plus fortement contractés : -14,1% en juin, après -10,1% en mai.

Ces données pour juin confirment les faibles perspectives globales pour le crédit en zone euro à court terme, «ce qui a été corroboré par la faiblesse de l’enquête sur les prêts bancaires au deuxième trimestre le 25 juillet», insiste Rory Fennessy. De quoi nourrir le débat au sein du Conseil des gouverneurs qui se réunit jeudi 27 juillet : certains estiment que la hausse de taux annoncée devrait être la dernière, d’autres - a priori plus nombreux - souhaitent un autre relèvement en septembre.

Pierre-Olivier Gourinchas, chef économiste du Fonds monétaire international (FMI), a expliqué le mardi 25 juillet que la baisse des prix de l’énergie est la principale cause de la baisse de l’inflation. Mais il ne doute pas que la hausse des taux a ou aura un effet indirect. Si ce n’est pas encore très visible dans les indices, «le resserrement des politiques monétaires ne va pas manquer de contrecarrer l’inflation et la faire rentrer progressivement dans le rang en comprimant prochainement les demandes domestiques, entraînant par là même un ralentissement économique forcé et un risque élevé de récession d’ici à la fin de l’année et au premier semestre 2024», rappelle aussi Pierre Sabatier, économiste et président de Primeview.

