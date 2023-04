L’assouplissement monétaire dans les émergents est inégal

En marquant une pause dans son resserrement monétaire, la banque centrale d’Inde (RBI) a surpris le marché. Elle emboîte le pas des nombreuses autres institutions monétaires dans les pays émergents. Une baisse de l’inflation déjà engagée, principalement en raison des effets de base favorables sur les prix de l’énergie, facilite la tâche de ces banques centrales. Elles sont aussi aidées par leur proactivité face à l’inflation. Elles ont commencé à relever leurs taux, et à sortir des politiques ultra-accommodantes mises en place pendant la crise du Covid, bien avant les grandes banques centrales. A l’exception de l’Asie où la stratégie de tolérance zéro face au Covid a retardé la hausse de l’inflation. Cette longueur d’avance leur permet aujourd’hui une plus grande souplesse d’autant que l’inflation a déjà entamé sa décrue. La banque centrale du Brésil a relevé son principal taux directeur (Selic) de 1.175 points de base en près d’un an et demi, à 13,75%, avant de le stabiliser depuis août 2022. Ces derniers mois, le pari sur une pause puis un assouplissement des politiques monétaires dans les pays émergents a été l’un des arguments avancés par les spécialistes de la classe d’actifs pour investir dans celle-ci via les dettes et les devises.

Pour beaucoup de banques centrales, les craintes sur le système bancaire, après les difficultés des banques régionales américaines, sont bien sûr prises en compte, mais le plus souvent la décision de marquer une pause est liée à des considérations domestiques, comme dans le cas de l’Inde. La RBI a unanimement décidé d’un statut quo à 6,5% lors de sa dernière réunion de politique monétaire la semaine passée, car elle souhaite laisser le temps à sa politique monétaire d’agir sur l’économie alors que des premiers signes de ralentissement se font sentir. La situation du marché du travail ainsi que les prochaines élections limitent les marges de la banque centrale indienne. Mais la banque ne peut pour l’heure faire mieux que de stopper ses hausses de taux car les risques sur l’inflation restent élevés sur les prix de l’alimentation (phénomène El Niño) et de l’énergie (annonce d’une baisse de la production de l’Opep+).

Ailleurs en Asie, la baisse de l’inflation ces derniers mois a justifié une pause de la part des banques centrales comme en Corée du Sud. Lors de sa prochaine réunion de politique monétaire le 11 avril, la banque centrale de Corée (BOK) devrait laisser son principal taux directeur inchangé pour la deuxième fois consécutive, même si les dernières statistiques montrent un rebond de l’activité économique. L’inflation totale est revenue à 4,2% en mars (5,2% en janvier). Un statu quo soutiendrait l’idée que le resserrement est achevé depuis janvier, selon les économistes de Société Générale CIB.

Taux réels élevés

L’Amérique latine a été l’une des régions les plus en avance dans son cycle monétaire. La semaine passée, la banque centrale mexicaine et celle de Colombie ont fait un pas de plus vers un prochain statu quo en relevant de seulement 25 pb leurs taux directeurs, à 11,25% et 13% respectivement, et en se montrant moins restrictives dans leur discours. D’autres banques de la région, comme celles du Chili ou du Pérou (depuis février), mais aussi du Brésil, ont déjà marqué une pause dans leur resserrement monétaire. «Bien que les perspectives d’inflation restent mitigées et, dans la plupart des cas, encore très incertaines, les banques centrales d’Amérique latine estiment avoir atteint des taux d’intérêt nominaux et réels suffisamment élevés pour exercer une pression à la baisse sur demande et inflation, souligne Dev Ashish, économiste chez SG CIB. Alors que les chiffres de l’inflation ont commencé à reculer et que la demande s’affaiblit, il y a peu d’appétit pour continuer à resserrer. Dans la plupart des pays, le leadership politique est globalement contre une poursuite du resserrement continu.» Le taux réel au Brésil dépasse 8% contre une moyenne de 4% environ entre 2016 et 2019.

En un an, l’inflation a été divisée par deux à 5,6% en rythme annuel en février 2023. Mais passer de la pause à la baisse des taux ne sera pas aussi facile. «Les banques centrales les plus précoces à conclure leur cycle de resserrement – Brésil et Chili – se sont abstenues de donner des signes clairs lors de leurs dernières réunions sur le moment où elles pourraient envisager d’assouplir leurs taux, constate Dev Ashish. La banque centrale du Brésil reste probablement la banque centrale la plus hawkish, avec son taux d’intérêt réel (8,15 %) au plus haut niveau depuis plus de 15 ans pour un niveau d’inflation désormais largement inférieur à sa moyenne décennale.» Le marché estime que la banque centrale du Chili, même si elle reste confrontée à une inflation sous-jacente élevée en raison de la surchauffe économique, sera la première à amorcer un assouplissement (probablement dès le deuxième trimestre) et engagera les baisses de taux les plus importantes de la région cette année.

Mais dans de nombreux pays émergents ou frontières, la question ne se pose pas dans les mêmes termes vu le niveau toujours élevé de l’inflation, principalement alimentaire. Au Pakistan, la banque centrale a encore relevé son principal taux directeur mardi 4 avril de 100 pb à un record de 21% (+1.025 pb depuis janvier 2022). Le pays, qui est en grande difficulté et discute avec le Fonds monétaire international (FMI) pour l’obtention d’une première tranche d’aide d’un programme de soutien de 6,5 milliards de dollars conclu en 2019, fait face à une inflation annuelle de 35%, affectée par le bond de 45% des prix de l’alimentation, de la boisson et des carburants, qui composent une grande partie du panier de consommation dans ces pays.

En Europe de l’Est, les gouverneurs de banques centrales, dont certaines ont déjà marqué une pause dans leur resserrement monétaire, ont alerté les marchés, ces deux dernières semaines, à l’instar d’Adam Glapinski à la tête de la banque centrale polonaise, que leurs anticipations d’assouplissement monétaire étaient trop optimistes. Elles ont beau avoir commencé leur resserrement monétaire plus tôt, un assouplissement plus précoce n’est pas assuré. Même si l’inflation totale a entamé sa décrue, grâce aux prix de l’énergie, les tensions sur le marché du travail et la hausse des salaires continuent de peser sur l’inflation sous-jacente. Et la tonalité des banquiers centraux est redevenue plus restrictive. Leurs décisions dépendront désormais des données futures.