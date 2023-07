L’AMF reste vigilante sur les risques de stabilité financière

Après un an de resserrements monétaires, et dans un contexte économique et géopolitique encore incertain, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a arrêté, jeudi, sa traditionnelle cartographie des risques pour 2023. Et elle constate toujours des risques de stabilité financière globalement «très élevés» après une période de relèvement des primes de risque, et dans l’attente d’un ajustement des valorisations sur un certain nombre d’actifs, potentiellement sur les actions, mais aussi sur l’immobilier et les actifs moins liquides, comme le private equity.

Après une chute des marchés actions en 2022 – et également des obligations, habituellement plus décorrélées –, un certain nombre d’indices ont à nouveau battu des records au premier semestre 2023.

«Dans ce contexte d’incertitude, le risque de baisse des prix d’actifs demeure substantiel. En termes de stabilité financière, les acteurs des marchés financiers doivent s’adapter au nouvel environnement de taux. Cela entraîne une raréfaction relative de la liquidité et pourrait se traduire par une hausse des risques de crédit», a rappelé Benoît de Juvigny, le secrétaire général de l’AMF. Il a aussi souligné l’attrition des marchés primaires, tant actions qu’obligations, depuis un an.

Quelles gestions actif-passif ?

Egalement source d’inquiétude, la hausse des taux n’a donc pas encore affecté directement les risques de crédit, de refinancement et/ou de liquidité. Quelques événements ont illustré la matérialisation de ces vulnérabilités, rappelle le rapport : l’épisode lié aux stratégies de gestion actif-passif avec levier (Liability Driven Investment, LDI) des fonds de pension britanniques, hypersensibles à la soudaine hausse des Gilts fin septembre ; puis les faillites des banques régionales américaines confrontées à une crise de liquidité, également déclenchée par des problèmes de valorisation de leurs actifs avec des taux plus élevés…

Bien sûr, les fonds obligataires français ont connu en 2022 la plus forte baisse de leur encours depuis 2007 (de 297 à 271 milliards d’euros), «mais essentiellement en lien avec la forte correction des valorisations, et peu à cause des flux sortants, qui n’expliquent que 7% de la diminution», indique Kheira Benhami, cheffe économiste de l’AMF. La conjoncture exerce un effet direct sur le coût du crédit et rend plus difficile le refinancement du stock d’obligations des entreprises. Les conditions de liquidité et de volatilité de ces dernières se sont nettement dégradées depuis mi-2022. Cette pression sur les coûts de financement pourrait entraîner une augmentation des défauts sur le segment spéculatif (high yield).

Au contraire, les fonds monétaires ont pu maintenir à peu près leurs encours grâce au redémarrage de la collecte à partir d’octobre (+65 milliards nets jusqu’au 31 mars 2023). «Ils ont également très bien géré la hausse de taux grâce à des couvertures sous forme de swaps qui leur ont permis d’aligner quasi instantanément – et sans trop de dommages en termes de valorisation – leurs rendements sur la hausse des taux courts», ajoute l’équipe de l’AMF.

Fonds immobiliers

La situation des fonds immobiliers français appelle une certaine vigilance dans cet environnement où les volumes de transactions ont chuté, mais pas encore les prix. Leur retournement, notamment sur l’immobilier commercial, pourrait cristalliser les vulnérabilités.

Les encours ont encore augmenté d’environ 170 à 180 milliards en 2022 : 70,6 milliards pour les SCPI, 64,7 milliards pour les OPCI institutionnels, 21,3 milliards pour les OPCI retail. «Il y a toujours une asymétrie des profils de liquidité entre actif et passif, mais les OPCI pour les particuliers et les SCPI sont fermées pour les premiers, moins ouvertes qu’il n’y paraît pour les secondes, poursuit Kheira Benhami. Et l’effet de levier de ces fonds reste globalement raisonnable par rapport à ceux d’autres juridictions.»

Les problèmes de valorisation restent également toujours un risque pour les actifs non cotés, même si les multiples des LBO ont déjà diminué de 12 à 10 fois l’Ebitda depuis mi-2021.

Moins de risques de marché

Si les risques de marché et liés à l’organisation des marchés demeurent, le régulateur pointe des situations contrastées : la liquidité s’est améliorée sur les actions depuis cet automne ; elle reste nettement moins bonne sur les obligations ; les prix des matières premières – sujets d’appels de marge et de risques majeurs liés aux contrats dérivés – ont fortement diminué depuis leurs pics de 2022.

Après tous leurs déboires en 2022, les cryptoactifs se sont repris, et devront être accompagnés via le nouveau règlement européen MiCA, dont certains estiment qu’il devrait cependant déjà être renforcé.

Enfin, l’AMF a confirmé une réallocation de l’épargne en faveur des livrets réglementés et – fait nouveau – des comptes à terme, ainsi qu’un léger retour des investisseurs particuliers vers les actions cotées en 2023, encore très modéré cependant.

