La semaine prochaine, les banques centrales donneront le ton pour le second semestre

Les réunions de la Réserve fédérale américaine (Fed), de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque du Japon (BOJ) tiendront les marchés en haleine la semaine prochaine, et devraient permettre aux investisseurs d’y voir plus clair sur la trajectoire des taux d’intérêt dans la seconde partie de l’année.

Selon l’outil FedWatch de CME Group, le marché évalue autour de 75% les chances que la Fed laisse ses taux inchangés mercredi, après dix hausses consécutives.

«De nombreux officiels de la Fed ont tout fait pour piloter les attentes des marchés en faveur d’un statu quo à la réunion du 14 juin», commentent les analystes d’Oddo BHF, mais «la Fed n’est pas prête pour autant à tirer un trait définitif sur les hausses de taux».

«Jerome Powell laissera sans doute entendre qu’une hausse en juillet reste possible, gardant de la flexibilité au cas où l'économie n'évoluerait pas dans le sens désiré", ajoutent-ils.

Les investisseurs seront attentifs aux estimations des membres du comité de politique monétaire quant au niveau approprié des taux directeurs pour l’année en cours et les suivantes (le «dot plot»), afin de savoir si un assouplissement de la politique monétaire peut intervenir dans la seconde partie de 2023.

«Nous estimons que le risque est [plutôt] celui d’une surprise restrictive», indique Barclays, qui anticipe un relèvement de 50 points de base des anticipations de taux pour la fin 2023.

Cela pourrait conduire à une correction sur les actions américaines, qui ont progressé ces dernières semaines en partie grâce à l’engouement suscité par l’intelligence artificielle.

La BCE face à la récession en zone euro

En zone euro, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a récemment répété que l’institution poursuivrait son cycle de hausse des taux «jusqu'à être suffisamment convaincue que l’inflation est en voie de revenir rapidement à l’objectif» de 2%. Les investisseurs anticipent une hausse de 25 points de base jeudi et au moins un autre relèvement des taux d’ici à la fin septembre.

Cependant «une série d’indicateurs récents signalant une activité et une inflation plus faibles dans la zone euro pourrait inciter les services de la BCE à revoir à la baisse leurs prévisions de produit intérieur brut (PIB) et d’inflation pour cette année lors de la réunion de la semaine prochaine», indiquent les analystes de MUFG Bank.

La zone euro est entrée en récession technique au premier trimestre et devrait y rester sur l’ensemble de l’année à cause de l’affaiblissement de la consommation, selon les analystes de Capital Economics.

La Banque du Japon devrait une nouvelle fois prendre le contrepied de la Fed et de la BCE. Son gouverneur, Kazuo Ueda, a indiqué début juin qu’il entendait maintenir une politique monétaire accommodante alors que la hausse des prix reste contenue dans l’archipel et que la croissance a atteint 2,7% au premier trimestre sur un an. Il a également encouragé les entreprises à augmenter les salaires afin de soutenir la consommation.

Elon Musk au salon Viva Tech

Outre les réunions de politique monétaire, les investisseurs scruteront la semaine prochaine une série de données macroéconomiques, dont l’indice des prix à la consommation (IPC) du mois de mai aux Etats-Unis. Cet indicateur sera publié mardi, au premier jour de la réunion de la Fed. L’inflation de base est attendue à plus de 5%, bien au-dessus de l’objectif de 2% de la Fed, notent les analystes de RBC BlueBay, pour qui la Fed aura du mal à justifier une interruption dans la hausse des taux.

Aux Etats-Unis toujours, les enquêtes sur l’activité manufacturière dans les régions de New York et Philadelphie seront publiées jeudi, de même que les ventes au détail et la production industrielle. En France, l’Insee dévoilera le même jour sa note de conjoncture tandis qu’en Allemagne, l’indice ZEW du climat des affaires sera communiqué mardi.

Le salon Viva Tech, qui se tiendra de mercredi à samedi à Paris, sera l’occasion pour de nombreux dirigeants d’entreprises de souligner leurs dernières innovations, notamment en matière d’intelligence artificielle. Le fondateur de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, y interviendra vendredi lors d’une table ronde consacrée à la technologie et à l’innovation