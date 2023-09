La semaine prochaine, Christine Lagarde et Jerome Powell seront sur le gril

Les marchés financiers seront attentifs à de nouveaux indicateurs d’inflation en Europe et aux Etats-Unis la semaine prochaine, ainsi qu’aux interventions de banquiers centraux qui tâcheront d'éclairer leurs récentes décisions de politique monétaire.

La Réserve fédérale (Fed) américaine a jeté un froid cette semaine sur les marchés en affirmant qu’elle pourrait encore relever ses taux d’ici à la fin de l’année et les maintenir au-delà de 5% jusqu'à la fin 2024. Ces annonces ont propulsé les rendements de la dette américaine à leurs plus hauts niveaux depuis 2007 et plombé Wall Street. En dépit d’un léger rebond vendredi, le S&P 500 se dirige vers une troisième semaine de baisse consécutive.

«Les investisseurs en actions ont jusqu'à présent vu d’un mauvais œil les dernières orientations de la Réserve fédérale [...] Toutefois, nous estimons que les prévisions de la Fed ne sont pas immuables et nous nous attendons à ce que la baisse de l’inflation et des créations d’emplois conduise à un résultat plus accommodant», souligne Mark Haefele, directeur des investissements d’UBS Global Wealth Management.

Chiffres de l’inflation vendredi

Le président de la Fed, Jerome Powell, aura l’occasion de préciser son message jeudi lors d’une table ronde à Washington. La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, sera quant à elle auditionnée lundi par la commission des Affaires économiques et monétaire du Parlement européen.

La Fed et la BCE ont répété qu’elles étaient prêtes à ajuster leur politique monétaire en fonction des données économiques. Dans ce contexte, les marchés pourraient réagir à la première estimation de l’inflation en septembre dans la zone euro, qui sera publiée vendredi, ainsi qu'à l’indice PCE du mois d’août aux Etats-Unis le même jour. Une surprise à la hausse ou à la baisse sur ces indicateurs pourrait entraîner un réajustement des anticipations sur les taux.

Les discussions budgétaires aux Etats-Unis constitueront un autre point d’attention, alors que les Républicains agitent la menace d’un ‘shutdown’ début octobre. En France, le gouvernement présentera mercredi son projet de loi de finances pour 2024.

Dans l’actualité des entreprises, le principal syndicat de travailleurs de l’automobile aux Etats-Unis, l’UAW, a appelé vendredi à de nouveaux débrayages qui toucheront les réseaux de distribution de pièces détachées de General Motors et Stellantis. Le bras de fer autour des hausses de salaires dans le secteur pourrait durer plusieurs semaines et coûter plusieurs milliards d’euros, même si l’UAW a indiqué avoir réalisé des progrès dans ses discussions avec Ford.

En France, l’actualité des entreprises sera dominée par la journée investisseurs de TotalEnergies mercredi. Le groupe, qui a récemment annoncé le lancement d’un important projet pétrolier au Suriname d’ici à la fin de la décennie, fera le point sur sa stratégie «multienergies» et ses perspectives dans un contexte de flambée des cours du baril. Les investisseurs suivront également les publications trimestrielles de Voltalia, Orpea, Beneteau, Trigano et Virbac.