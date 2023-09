«La probabilité d’une nouvelle hausse des taux de la Fed reste importante si la croissance continue à surprendre»

L’Agefi : Pensez-vous que la Fed en a fini avec les hausses de taux ?

Valentine Ainouz : La probabilité d’une nouvelle hausse des taux reste importante si la croissance économique américaine continue à surprendre par sa résilience. Le délai avec lequel la politique monétaire affecte l’activité économique semble plus long que prévu, contrairement à la zone euro. La consommation, moteur de l’économie américaine, reste robuste. Le marché du travail se refroidit, mais reste tendu. Le déséquilibre entre l’offre et la demande maintient la pression sur les salaires. La croissance des salaires réels est à nouveau positive. Et la politique budgétaire très expansionniste de l’administration Biden soutient également les dépenses d’investissement. Autre point important : les ménages et les entreprises ont abordé ce cycle des taux avec des bilans solides. Les ménages américains ont massivement réduit leur dette et leur dépendance aux taux variables depuis la crise de Lehman Brothers. Les entreprises ont été peu impactées - jusqu’à présent - par la hausse des taux en raison de leurs besoins de refinancement limités, et de l’utilisation de la trésorerie excédentaire accumulée pendant le Covid.

Est-ce que la banque centrale européenne (BCE) n’est pas allée trop loin au vu du ralentissement de l’activité déjà acté en zone euro ?

Cette hausse de taux confirme la pression des faucons dans la décision de la BCE. Elle a donné la priorité au renforcement de sa crédibilité. La banque centrale reste préoccupée par l’inflation des services et la hausse des salaires. La présidente Christine Lagarde a cependant reconnu que «la politique monétaire se transmet plus rapidement que lors du cycle précédent».

A lire aussi:

A lire aussi:

A lire aussi: