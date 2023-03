La moindre hausse des prix ne diminue pas les craintes sur l’inflation sous-jacente

L’indice d’inflation harmonisé en zone euro (HICP) a chuté de 8,5% en rythme annuel en février à 6,9% en mars, selon la première estimation d’Eurostat publiée vendredi, soit un peu plus que les prévisions de 7,1% et un plus bas depuis février 2022, mais cela ne diminue pas les craintes liées à l’inflation sous-jacente («core») qui semble encore monter sur la période : de 7,4% à 7,5% hors énergie, alimentation, de 5,6% à 5,7% en retirant aussi alcool et tabac qui ont donc fortement pesé.

En examinant les principales composantes, Eurostat relève que l’ensemble constitué de l’alimentation, l’alcool et le tabac devrait afficher un taux annuel plus élevé en mars (de 15,4%, après 15,0 % en février), de même que les services (5%, après 4,8 % en février). Les prix des biens industriels hors énergie verraient leur hausse ralentir de 6,8% à 6,6 %, et l’énergie s’inscrit en déflation annuelle grâce au début des effets de base liés à l’Ukraine : à -0,9% en mars, après +13,7% en février.

L’analyse par pays montre une forte baisse de l’indice HICP annuel dans tous les pays de l’union monétaire (hors Malte) : en Espagne (de 6% à 3,1%), aux Pays-Bas (de 8,9% à 4,5%), en Grèce (de 6,5% à 5,4%), en France (de 7,3% à 6,6%), en Irlande (de 8,1% à 7%), en Allemagne (de 9,3% à 7,8%), en Italie (de 9,8% à 8,2%), etc.

Inflation alimentaire en France

Egalement dévoilée vendredi, l’inflation annuelle est ressortie en baisse en France, de 6,3% à 5,6% sur douze mois à fin mars (+0,8% sur un mois), selon les chiffres de l’Insee, et de 7,3% à 6,6% au format harmonisé HICP (+1,1% sur un mois).

Le taux de février avait marqué un plus haut depuis 38 ans. La baisse est liée à une forte diminution des prix de l’énergie (+4,9% après +14,1%), et à une stabilisation pour les produits manufacturés (4,8%) et pour les services (2,9%).

Ceux du tabac (+7,8%) et surtout de l’alimentation (+15,8%) ont fortement augmenté, «ce qui pèse sur la consommation des ménages (en février, la consommation alimentaire est ainsi restée orientée à la baisse : -1,2% en volume par rapport à janvier)», a commenté Julien Pouget, chef du département de la conjoncture de l’Insee sur Twitter.

A lire aussi: