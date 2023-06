La France cherche à optimiser le coût de sa dette

A ceux qui estimaient que les discussions autour de la notation pourraient nuire à sa dette, la France a répondu par les faits. Le pays a une nouvelle fois prouvé combien les investisseurs apprécient ses OAT pour leur rapport risque-rendement et leur liquidité.

L’Agence France Trésor (AFT) a réussi mercredi l’émission par syndication pour 3 milliards d’euros d’une nouvelle obligation indexée sur l’inflation en France (OATi) à échéance mars 2039 (coupon 0,55%). «La demande totale pour cette nouvelle souche a atteint près de 22 milliards d’euros», indiquent Pierre Blandin et Benjamin Moulle, responsables Debt Capital Market et Syndication des dettes souveraines (SSA) chez Crédit Agricole CIB, l’une des banques chefs de file de l’opération avec Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank et JPMorgan. Une sursouscription de 7 fois l’offre, importante dans l’environnement actuel. Cela a permis de ramener le spread de 14 à 13 points de base (pb) au-dessus du rendement réel de l’OATi de référence (échéance mars 2036). Soit un taux de rendement réel à l’émission de 0,646% avec un point mort d’inflation (breakeven) autour de 2,6% et une prime sur les nouvelles émissions de 4 pb, dans la norme de ce qui peut être proposé actuellement.

Logiques de diversification…

«Cette émission de 3 milliards, dans la taille standard de nos émissions OATi par syndication, nous permet de conserver un nombre de souches constant, alors que nous en rembourserons une autre en juin. Elle permet aussi d’ajouter un point à l’autre extrémité de la courbe pour répondre à la demande sur cette maturité qui correspond bien à certains besoins liés à l’épargne réglementée», rappelle Cyril Rousseau, directeur général de l’AFT. Les deux autres OATi à 15 ans existantes étaient à échéance juin 2023 et mars 2036.

L’opération a réuni 140 investisseurs, dont 63% d’investisseurs français et un mélange d’institutions avec une obligation de gestion actif-passif (ALM) ou proposant de l’épargne réglementée. Alors que la syndication d’une obligation indexée à l’inflation européenne (OAT€i) verte avait attiré en mai 2022 beaucoup d’étrangers parce que c’était une première, «approcher les 40% sur une OATi montre l’intérêt de fonds spécialisés sur les obligations indexées (linkers) pour de la diversification au-delà des indexées sur l’inflation européenne, poursuivent Pierre Blandin et Benjamin Moulle. C’est important pour la liquidité du produit, au-delà des institutions dont les maturités et les risques sont liés à des passifs de type Livret A. Sachant que le marché des ‘linkers’ reste moins profond que celui des autres dettes souveraines, avec bien davantage de paramètres à prendre compte vu la diversité des approches.»

Pour le Trésor français, cette émission permet de figer un taux d’emprunt réel bas pour 15 ans, «ce qui pourrait contribuer à diminuer les ratios de dette si la croissance nominale est supérieure», rappelle Cyril Rousseau. Dans son programme de décembre, l’Agence prévoyait de nouvelles souches OAT par adjudication à 3 ans (réussie début février) et à 10 ans (fin mars), ou par syndication à 30 ans (début février) ainsi qu’une OATi à 15 ans. Il lui reste à lancer une autre OAT€i à 10 ans. Avec cette nouvelle syndication réussie et 152 milliards émis à moyen-long terme, elle remplit désormais 56% de son programme sur 270 milliards d’émissions brutes (121 milliards nets des remboursements).

… et de bonne gestion à long terme

La hausse des taux français à 10 ans, autour de 3%, et sans doute depuis janvier en moyenne au-dessus des 2,60% projetés par l’AFT en décembre, pourrait coûter un peu plus que les 50 milliards d’euros de charge de la dette prévus pour 2023. Cette charge s’était montée à 50,7 milliards en 2022, au lieu des 38,7 prévus, dont 15,5 milliards liés aux provisions sur l’inflation. «Si on considère que le pic de l’inflation européenne avait été atteint cet hiver, l’essentiel de la charge de provisions liées à l’inflation 2022 a déjà été prise en compte en comptabilité maastrichtienne, d’octobre à octobre. Mais pas encore en comptabilité budgétaire, de mai à mai. Le surcoût lié à ces provisions va désormais s’inverser, avec plus ou moins de décalage», précise Cyril Rousseau.

Sachant que les coûts supplémentaires liés à la seule hausse des taux s’étaleront, eux, sur plus de 8 ans de duration moyenne de la dette française. Avec des dynamiques très différentes entre les programmes OAT et OATi/OAT€i, la proportion de 10% d’encours sous forme d’obligations indexées participe bien à la diversification des risques financiers dans une logique de gestion de la dette à long terme.

