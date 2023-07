La consommation et les salaires américains résistent encore

De nouvelles statistiques ont plutôt confirmé le 28 juillet la bonne résistance de l’économie américaine. Les marchés, qui ont diminué toute la semaine la probabilité d’une dernière hausse de taux de la Fed (à 5,75%) le 20 septembre ou le 1er novembre, sont restés concentrés sur la publication de l’inflation PCE «core». Celle-ci a continué à diminuer, de 0,4% en avril à 0,3% en mai et 0,2% en juin. Cet indice, le plus surveillé par la banque centrale, car il exclut énergie et alimentation, baisse de 4,6% à 4,1% en rythme annuel, selon le département du commerce (US Bureau of Economic Analysis, BEA).

Sans doute grâce aux effets du prix de l’énergie, la baisse est encore plus impressionnante en rythme annuel pour l’indice d’inflation PCE, de 3,8% à 3% - un plus bas depuis mars 2021 -, malgré une remontée de 0,1% à 0,2% en rythme mensuel.

Pour autant, ou en conséquence de cette normalisation progressive, les dépenses de consommation PCE, qui représentent plus des deux tiers de l’activité économique américaine, ont de nouveau augmenté, de 0,2% en mai à 0,5% en juin. Corrigées de l’inflation, elles ont progressé de 0,1% en mai à 0,4% en juin, un plus haut depuis janvier. Et ce alors même que le revenu disponible ralentissait dans le même temps sa hausse : +0,3% après +0,5%. Les dépenses en biens ont mené la progression : +0,9%, avec des dépenses plus fortes en biens durables (+1,7%), soutenues par les achats d’automobiles (+2,2%), les biens récréatifs (+1,8%) et les meubles (+1,2%) en particulier. Les dépenses non durables (+0,4%) ont à nouveau été portées par l’essence (+1,6%). Les dépenses réelles sont restées stables pour l’alimentation, et également pour les services, malgré les dépenses de loisirs en hausse de 1,3%.

Objectif 3,5% de hausse annuelle des salaires

Egalement vendredi, le département du travail (US Bureau of Labor Statistics, BLS) a publié son indice trimestriel des coûts de l’emploi L’Employment Cost Index (ECI) est lui aussi étroitement surveillée par la Fed. Il a augmenté de 1% au deuxième trimestre, après 1,2% au premier, son rythme le plus lent depuis deux ans. C’est un peu moins qu’anticipé par les consensus (1,1%). Les salaires (hors charges) ont aussi augmenté de 1% au deuxième trimestre, après 1,2% au premier trimestre.

Les deux indices progressent désormais respectivement de 4,5% et 4,6% en rythme annuel. Ces données valent aussi bien pour tous les salariés que pour les seuls salariés du secteur privé. «Le ralentissement de la croissance des salaires est bienvenu pour la Fed, mais à 4,6% en rythme annuel, elle est supérieure d’environ 1 point de pourcentage à ce qu’elle considère comme compatible avec son objectif d’inflation de 2%», rappelle Nancy Vanden Houten chez Oxford Economics.

«Une Fed dépendante des données verra des résultats mitigés dans les rapports d’aujourd’hui, note aussi Sal Guatieri, économiste chez BMO Capital Markets. L’inflation et la rémunération du travail ralentissent, mais les consommateurs (et l’économie) semblent reprendre de la vitesse.» Un nombre croissant d’économistes estiment quand même que tout cela renforce l’idée selon laquelle la banque centrale pourrait maîtriser l’inflation sans provoquer de ralentissement économique ni augmenter trop le taux de chômage – le fameux «soft landing». Malgré la volatilité des récentes statistiques, elle devrait donc cesser son resserrement après encore une hausse au maximum de taux d’ici à novembre.

