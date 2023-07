La BCE penche pour deux hausses de taux en juillet et en septembre

Si la Fed n’est pas encore arrivée au bout du chemin, le débat pourrait devenir plus animé au sein du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) pour sa réunion monétaire de jeudi. L’institution va procéder à une nouvelle hausse de taux, de 3,50% à 3,75% pour le taux de dépôt, acquise depuis avril pour les marchés, depuis juin dans les discours de la présidente Christine Lagarde.

Pour la suite, «il manque encore un élément clé pour que le Conseil arrête au-delà de juillet, à savoir une décélération notable de l’inflation sous-jacente», estime Gilles Moëc, chef économiste d’Axa IM. L’indicateur est ressorti à 5,5% pour juin, avec des effets statistiques trompeurs le 19 juillet.

Croissance en berne

Lundi, les indices PMI préliminaires pour juillet ont été publiés en contraction, sauf pour les services en Allemagne. Cela augmente la probabilité que l'économie de la zone euro continue à se contracter dans les mois à venir, «car le secteur des services continue de s’essouffler», note Cyrus de la Rubia, chef économiste de Hamburg Commercial Bank (HCOB) qui commente les PMI pour S&P Global.

Les projections économiques officielles de la BCE pourraient apparaître encore plus incohérentes qu’au moment de leur publication le 14 juin. L’institution table sur une hausse du PIB de 0,9% en 2023 malgré une stagnation à 0% au premier trimestre, un chiffre finalement révisé par rapport à l’estimation initiale de -0,1%, avec une demande intérieure déjà en contraction. Et sur +1,5% en 2024, malgré une inflation moyenne encore à 3% et la poursuite du resserrement budgétaire. «La détermination de la BCE à poursuivre la hausse des taux, comme démontré lors de la réunion de juin et dans les minutes récemment publiées, est encore bien plus forte que tout doute sur ses propres prévisions», note Carsten Brzeski, responsable de la recherche Macro chez ING.

«La croissance de la zone euro a fortement chuté ces derniers mois, entraînant un effondrement des bonnes surprises économiques par rapport aux Etats-Unis, rappelle Matthieu Savary, stratégiste en chef Europe chez BCA Research. Cette divergence de croissance s’explique par la baisse rapide de l’inflation américaine, la sensibilité de l’Europe à un cycle industriel mondial affaibli, et des choix politiques différents.» L’expert estime cependant que l’inflation européenne devrait suivre dans les prochains trimestres la même baisse qu’aux Etats-Unis : avec en plus une amélioration à espérer du commerce mondial, cela pourrait stimuler l’activité domestique et permettre à la croissance de la zone euro de rattraper son retard.

Tout en espérant que ce scénario se matérialise vite, l’institution de Francfort reste obnubilée par sa peur d’une boucle prix-salaires. Christine Lagarde l’a encore démontré le 27 juin à Sintra, en évoquant le risque que les entreprises européennes n’amortissent pas les hausses de salaires en cours via leurs marges… Les économistes rétorquent que c’est rarement le cas, et que les augmentations de prix pourraient, dans différents secteurs pour des questions de concurrence et/ou de demande, devenir plus compliquées à l’avenir. «L’effet de la hausse des salaires sur l’inflation a récemment été amplifié par une croissance de la productivité plus modeste qu’anticipé auparavant, impliquant des coûts unitaires de main d’œuvre plus élevés», a-t-elle aussi affirmé. Une «tautologie», selon plusieurs experts : dans un environnement où la participation du travail dans le PIB est stable comme en zone euro, les coûts unitaires de main d’œuvre (ULC) sont strictement équivalents à l’inflation/au déflateur du PIB…

Enfin, le danger d’une boucle prix-salaires augmenterait si l’inflation restait longtemps supérieure à l’objectif et risquait ainsi de «désancrer» les anticipations d’inflation durant le processus de rattrapage salarial. Le Forum de Sintra a une nouvelle fois mis en exergue le débat, loin d’être tranché, sur le fait que les anticipations d’inflation jouent vraiment un rôle dans l’économie.

Efforts de communication ?

«La BCE augmentera bien ses taux de 25 pb cette semaine pour passer de manière plus convaincante en mode ’data-dependant’ maintenant que même les faucons ne veulent plus considérer une hausse de septembre comme établie», juge Gilles Moëc. Modifier la déclaration sur un taux directeur devant être ramené à un niveau suffisamment restrictif risquerait d’être considéré comme trop accommodant. Christine Lagarde devrait alors avoir un message encore plus restrictif lors du Q&A, par exemple en revenant sur les projets pour réduire encore le bilan.

«Nous continuons d’être impressionnés par l’accent mis sur l’évolution des salaires, et nous avons du mal à croire que la BCE marquera une pause avant de voir cette croissance des salaires ralentir, ce qui pourrait ne se matérialiser qu’après la réunion de septembre», ajoute Gilles Moëc pour anticiper un relèvement probable jusqu’à 4%. Même conclusion pour Carsten Brzeski : «Nous continuons de penser que le processus de désinflation ne s’intensifiera qu’après l’été et que la morosité actuelle de l’économie ne suffira pas encore à empêcher la BCE de remonter une dernière fois son taux en septembre.» Malgré les mauvais indices PMI, c’était encore très largement la tendance sur les marchés de swaps lundi.

