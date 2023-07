La BCE laisse toutes ses options ouvertes

Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a augmenté ses taux de 25 points de base (pb) jeudi, jusqu’à 3,75% pour le taux de dépôt, sans donner trop d’indications pour la prochaine réunion du 14 septembre. Une dixième hausse, jusqu’à 4%, reste acquise pour les marchés de swaps, même si certains gouverneurs habituellement restrictifs, comme Joachim Nagel (Bundesbank) et Klaas Knot (De Nederlandsche Bank), ont nuancé cette probabilité dernièrement.

Mais le communiqué de la banque centrale a envoyé un message moins dur qu’auparavant, en remplaçant le verbe «ramener» par «fixer» les taux d’intérêt à des niveaux suffisamment restrictifs pour assurer le retour à la cible d’inflation (2%). A en croire les taux courts, qui ont diminués de 10 pb sur le 2 ans allemand, et l’euro-dollar en baisse de 1,11 à 1,10, les marchés ont aussi apprécié que la présidente de l’institution, Christine Lagarde, confirme cette possibilité d’une pause en septembre. «C’est une demi-surprise, mais cela permet aux marchés de confirmer cette idée», remarque Erik Norland, économiste senior au CME.

En faire trop plutôt que pas assez ?

La conférence de presse a ensuite donné lieu à diverses interprétations. «Christine Lagarde a réaffirmé l’approche d’un Conseil dépendant des données économiques, sans fermer la porte à une pause en septembre, après deux nouvelles séries de données économiques, estime Sphia Salim, responsable de la recherche taux Europe chez Bank of America (BofA). Pour nous, elle n’a même pas vraiment contré l’idée de baisses de taux au-delà de septembre. Et elle a même décrit les améliorations sur les trois critères d’évaluation pour la politique monétaire.»

Concernant la mauvaise prise en compte des délais de transmission monétaires, la présidente de la BCE a effectivement reconnu l’importance de ce critère. Elle a expliqué que la politique monétaire montre déjà ses effets sur les activités de financement de l’économie, comme au travers de l’enquête auprès des banques sur les conditions d’octroi des prêts publiée le 25 juillet, mais pas encore sur l’économie réelle. «La Banking Lending Survey montrait bien sûr que la demande de crédit baisse à cause des taux, mais aussi à cause de moindres projets d’investissement, poursuit Sphia Salim. Et les deux autres critères sont en ligne avec les prévisions de la BCE.» Pour ces effets sur l’économie, «on parle habituellement d’un à deux ans pour voir les effets sur la croissance, et d’un an supplémentaire pour voir les effets sur l’inflation sous-jacente, souvent bien après la hausse de taux, rappelle Erik Norland. Cela pourrait être plus long cette fois, même si la zone euro a encore un peu de chemin à faire : la contraction est désormais évidente pour l’industrie, pas pour les services.»

Christine Lagarde a ensuite refusé la comparaison avec les Etats-Unis, parce que l’inflation n’est pas de même nature. Tout en concédant que «les perspectives économiques à court terme se sont détériorées en grande partie en raison d’une demande intérieure plus faible (…). Au fil du temps, la baisse de l’inflation, la hausse des revenus et l’amélioration des conditions d’approvisionnement devraient soutenir la reprise.» Et donc relancer le risque d’une boucle prix-salaires. «C’est le seul risque qui, bien qu’hypothétique, reste flou pour les décideurs de la BCE», poursuit Sphia Salim.

Réserves obligatoires rémunérés à 0%

Par ailleurs, la BCE a créé la surprise en décidant de ramener à partir du 20 septembre la rémunération des réserves obligatoires des banques à 0%, alors qu’elles étaient payées au taux de dépôt depuis octobre 2022. L’idée : «Préserver l’efficacité de la politique monétaire en conservant le degré actuel de contrôle sur son orientation et en assurant la pleine transmission des décisions relatives aux taux d’intérêt aux marchés monétaires».

Dans le dernier rapport consolidé de l’Eurosystème, ces réserves obligatoires correspondant à 1% des engagements spécifiques des banques (dépôts essentiellement) représentaient environ 157 milliards d’euros (contre 3.634 milliards pour les autres réserves/dépôts). Pour les banques centrales nationales (BCN), ce seraient environ 6 milliards d’euros de moins à verser aux banques commerciales, sur un an à 3,75%. Des sources ont expliqué à Reuters qu’il avait été question de porter à 2% le niveau de ces réserves minimum. Mais l’argument de limiter les pertes des BCN a été réfuté par Christine Lagarde, qui a aussi expliqué que cela ne changerait rien au rythme de réduction du bilan.

En octobre dernier, le Conseil avait décidé de réduire la rémunération des réserves obligatoires du taux refinancement bancaire (MRO), 25 pb plus haut avant, au niveau du taux de dépôt. «Ce changement a aligné plus étroitement la rémunération des réserves obligatoires sur les taux du marché monétaire à court terme», précise le communiqué. Sachant que le taux monétaire €STR reste près de 10 pb au-dessous du taux de dépôt.

