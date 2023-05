La BCE chemine encore vers des taux plus restrictifs

Après la supposée dernière hausse de taux de la Fed mercredi, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a ralenti jeudi le rythme de son resserrement monétaire avec une hausse «plus standard» de 25 points de base (pb) du taux de dépôt, de 3% à 3,25%.

Christine Lagarde a toutefois insisté sur le chemin qu’il reste à parcourir vers l’objectif d’inflation, avec probablement deux hausses de taux supplémentaires à en croire «les futures décisions» à attendre dans le communiqué. Se voulant «pragmatique», le Conseil continuera de s’appuyer sur les données et les perspectives d’inflation, la dynamique de l’inflation sous-jacente et la force de la transmission monétaire.

Plus «colombe» que «faucon» ?

Alors qu’un certain nombre d’analystes craignaient un discours plus «faucon» en cas d’arbitrage en défaveur d’une hausse de 50 pb malgré «l’inflation sous-jacente encore élevée», la présidente de la BCE s’est montrée un peu plus «colombe» que lors des dernières réunions monétaires en faisant valoir la «variété des points de vue». C’est du moins ce qu’ont perçu les marchés au vu de la baisse des anticipations de taux terminal (de 3,75% à 3,65%) et des taux courts allemands (de 2,68% à 2,50% à 2 ans), tandis que les taux longs sont plutôt remontés pendant la conférence de presse (2,26% à 2,30% à 10 ans), sans trop d’écartement avec les taux italiens (de 190 à 194 pb pour le spread BTP-Bund).

«Christine Lagarde est restée ferme sur la lutte contre l’inflation et sur des tensions sur les prix toujours fortes, mais elle a assoupli son discours au fur et à mesure des questions-réponses, remarque Paul Chollet, économiste senior au sein du Crédit Mutuel Arkéa. Elle a par exemple insisté à plusieurs reprises sur les inquiétudes liées à la propagation du resserrement – en général pleinement effectif quinze mois après ses débuts en zone euro –, et à ce qui ressortait de la ‘Bank Lending Survey’ sur le crédit bancaire.» Les hausses de taux passées placent ainsi les taux en territoire restrictif, «même si pas encore suffisamment restrictif», de telle manière qu’ils amènent déjà les entreprises à fortement réduire leur demande de crédit et rendent le mécanisme de transmission incertain malgré la solidité du système bancaire.

«Pour nous, la tonalité sur l’inflation est restée ‘hawkish’, justifiant l’idée de deux autres hausses de 25 pb que les marchés n’intègrent plus trop, réagit Théophile Legrand, stratégiste taux chez Natixis. La surprise est venue de l’annonce dès mai sur une probable fin du programme d’achats d’actifs réguliers (APP) dès le 1er juillet alors que nous attendions une réduction des réinvestissements plus progressive», ajoute-t-il à propos de cette réduction du bilan (quantitative tightening, QT) initiée le 1er mars, et qui passera donc de 15 milliards d’euros à près de 30 milliards par mois.

Ce resserrement équivalent à près 300 milliards de moins pour les dettes souveraines de la zone euro en dix mois est jugé «encore peu significatif» par la présidente de l’institution.

«Alors que le début du QT a été jusqu’à présent remarquablement bien digéré – même par les dettes périphériques grâce aux perspectives de réinvestissements du programme d’urgence pandémique (PEPP) plus flexible -, cela a pu être une des contreparties négociées avec les gouverneurs plus ‘hawkish’ souhaitant une hausse de 50 pb qui était encore possible jeudi matin, complète Kevin Thozet, membre du comité d’investissement chez Carmignac. De même que pour les deux hausses supplémentaires de 25 pb, auxquelles nous nous attendons toujours.»

Pas de pause, mais un atterrissage connu

Autre fait marquant, Christine Lagarde a rappelé l’indépendance par rapport à la politique de la Fed, mais seulement en fin de conférence, alors que l’euro-dollar baissait de 1,108 à 1,101. «Malgré un discours plus ‘modéré’, elle a pu clarifier la zone d’atterrissage autour de 3,75% : alors que la volatilité obligataire continuait d’être inhabituellement élevée malgré l’avancée dans le cycle de resserrement, on peut espérer qu’elle se calme un peu, et que cela soutienne les marchés obligataires dans les prochains mois», ajoute Kevin Thozet. L’équipe de Carmignac estime que les marchés seraient un peu trop pessimistes sur l’économie de la zone euro pour les deuxième et troisième trimestres (effet tourisme), un peu trop optimistes ensuite, quand les Etats-Unis ressentiront le ralentissement.

«Il nous semble au contraire que la récession pourrait venir plus vite que prévu au regard de la chute des données de consommation en Allemagne et en Espagne, et que cela pourrait limiter la capacité de la BCE sur un dernier relèvement de 3,50% à 3,75%», nuance Paul Chollet. «Compte tenu des retards dans la transmission, l’économie réelle n’a pas encore été touchée. (…) Le regain de tensions bancaires aux Etats-Unis ajoute une autre couche d’incertitude. Fondamentalement, avec la Fed en pause, la divergence de politique entre les Etats-Unis et la zone euro ne peut pas aller loin», conclut Anna Stupnytska, économiste global macro chez Fidelity International.

