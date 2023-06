La Banque d’Angleterre augmente ses taux de 50 points de base

La Banque d’Angleterre (BOE) a relevé jeudi son taux directeur de 50 points de base, accélérant le rythme de son resserrement monétaire afin de contenir une inflation toujours élevée au Royaume-Uni.

La BOE a porté son taux directeur à 5%, contre 4,5% précédemment. Il s’agit de la treizième hausse consécutive des taux de la BOE.

Les investisseurs s’attendaient à une hausse des taux de la BOE. Certains économistes avaient prévenu qu’un relèvement de 50 points de base était possible après l’annonce mercredi d’une inflation supérieure aux attentes en mai au Royaume-Uni.

Les prix à la consommation au Royaume-Uni ont augmenté en mai de 8,7% sur un an, comme en avril, alors que les économistes interrogés par le Wall Street Journal tablaient sur un ralentissement de l’inflation globale à 8,4%.

Plus inquiétant pour la BOE, l’inflation de base, qui exclut les prix volatils de l’alimentation et de l'énergie, a accéléré à 7,1% en mai, son niveau le plus élevé depuis mars 1992.

Plus tôt dans la journée, la Banque centrale norvégienne, la Norges Bank, et la Banque nationale suisse (BNS) avaient également annoncé des hausses de leurs taux.