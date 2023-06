La Norvège et la Suisse poursuivent leurs hausses de taux

Les «faucons» sont de sortie. La banque centrale norvégienne, la Norges Bank, a relevé jeudi son principal taux d’intérêt directeur d’un demi-point, en fixant le taux des dépôts à vue à 3,75%. De son côté, la Banque nationale suisse (BNS) a opéré un resserrement monétaire d’un quart de point, passant son taux à 1,75%. La Banque d’Angleterre doit également remonter ses taux ce jeudi.

Si la BNS a répondu aux attentes du consensus, la Norges Bank a pour sa part déjoué les pronostics des prévisionnistes. Sur les 32 économistes interrogés par Reuters la semaine dernière, 24 s’attendaient à une hausse limitée à un quart de point et seulement huit misaient sur une hausse de 50 points de base.

Le mouvement va se poursuivre. La banque centrale norvégienne a indiqué qu’elle envisageait une autre hausse en août et prévoit de porter son taux directeur à 4,25% à l’automne. Sur le marché des changes, la couronne s’est raffermie à 11,55 face à l’euro, contre 11,64 juste avant les annonces.

A lire aussi:

Inflation salariale

«Si nous ne relevons pas le taux directeur, les prix et les salaires pourraient continuer à augmenter rapidement et l’inflation s’installer durablement», a déclaré la gouverneure Ida Wolden Bache dans un communiqué. A 6,7% en mai, l’inflation norvégienne est plus forte que prévu, et l’institution prévoit une croissance annuelle des salaires de 5,5% en 2023. Dans le même temps, la couronne s’est affaiblie en raison d’un différentiel de taux plus favorable à des devises comme l’euro. Si la Norvège a été l’un des premiers pays occidentaux à relever ses taux en 2021 après la pandémie, son rythme de resserrement monétaire s’est ensuite révélé plus lent que dans la zone euro.

«Le comité de politique monétaire montre sa volonté de soutenir la devise et de limiter l’inflation importée, note Morten Lund, économiste de JPMorgan. La Norges Bank démontre une nouvelle fois qu’elle n’a pas peur de se distinguer parmi les banques centrales des marchés développés.»

En Suisse, la BNS n’a «pas exclu que d’autres relèvements de taux soient nécessaires pour assurer la stabilité des prix à moyen terme».

(Avec Reuters)