Des décideurs de la BCE laissent entrevoir une fin du resserrement monétaire

Les faucons ne sont plus ce qu’ils étaient. Après deux mois de matraquage sur les risques d’inflation sous-jacente persistante, certains ont semblé donner raison aux marchés.

Le gouverneur de la Banque d’Italie, Ignazio Visco, a d’abord déclaré que l’inflation pourrait baisser plus rapidement au fur et à mesure que la baisse des prix des matières premières commencera à se répercuter sur toute l’économie. Avec l’espoir d’avoir des bonnes surprises sur ce front plus rapidement que prévu : l’indice des prix à la consommation (CPI) de la zone euro sortira mercredi, alors que celui sur les Etats-Unis a montré une inflation en net retrait la semaine dernière. Jeudi 13 juillet, il avait déjà estimé auprès de la télévision italienne que la BCE, dont le taux de dépôt est actuellement à 3,50%, n’était «pas très loin» d’un pic des taux d’intérêt si elle doit tenir compte du décalage dans le temps des effets des hausses de taux répétées.

Vers un taux terminal à 3,75% au lieu de 4% ?

Surtout, outre ce gouverneur par nature plus «colombe» que d’autres, et en écho aux commentaires du gouverneur allemand Joachim Nagel, pour le coup très restrictif, le membre néerlandais du Conseil de la BCE, Klaas Knot, a lui aussi estimé qu’un resserrement monétaire au-delà de la réunion de la semaine prochaine était tout sauf garanti. «Pour juillet, je pense que c’est une nécessité ; pour ce qui est au-delà de juillet, ce serait tout au plus une possibilité mais en aucun cas une certitude, a-t-il déclaré à Bloomberg TV. A partir de juillet, je pense que nous devrons surveiller attentivement ce que les données nous disent sur la répartition des risques entourant la ligne de base.»

Toujours plus modéré, le gouverneur François Villeroy de Galhau avait auparavant rappelé qu’il faudra peut-être faire preuve de patience pour voir l’effet des actions en cours : «Je suis tout à fait convaincu que la transmission de la politique monétaire se produit, mais cela se produit probablement un peu plus lentement qu’à d’autres périodes», a-t-il déclaré.

Ces précautions de langages ayant été rares ces derniers mois, les investisseurs se sont rués sur les taux : les taux allemands à 2 ans et à 10 ans ont perdu 8 points de base (pb) mardi matin, à 3,17% et 2,37% respectivement ; les taux français à 2 ans et à 10 ans ont perdu 12 pb de leur côté, à 3,24% et 2,92% ; et les taux italiens à 2 ans et à 10 ans 13-14 pb, à 3,71% et 4,03%. Le spread BTP-Bund s’est ainsi réduit de 168 à 162 pb également. En revanche, les marchés de swaps ont mis plus de temps à intégrer la nouvelle et prévoyaient encore un taux de dépôt terminal à 3,86% fin 2023, contre 3,91% lundi et 3,99% mercredi dernier. Les marchés actions se sont également repris, après avoir été tirés vers le bas lundi dans la continuité des mauvaises nouvelles en provenance de Chine.

