Après Pâques, les marchés se focaliseront sur les trimestriels et sur l’inflation américaine

Les investisseurs devraient savourer le long week-end de Pâques avant d’embrayer la semaine prochaine sur une nouvelle saison de résultats trimestriels et sur les chiffres de l’inflation américaine.

Les Bourses européennes seront fermées ce vendredi jusqu'à mardi, tandis que Wall Street rouvrira dès lundi.

Comme à l’accoutumée, les grandes banques américaines ouvriront le bal des publications d’entreprises aux Etats-Unis. Après les turbulences qui ont secoué le secteur bancaire américain, Citigroup, JPMorgan et Wells Fargo seront sur le gril vendredi. Elles pourraient avoir bénéficié d’un afflux de dépôts en provenance d'établissements régionaux, jugés plus fragiles face à la remontée rapide des taux d’intérêt de la Réserve fédérale (Fed).

En Europe, LVMH sera l’un des premiers à dévoiler son chiffre d’affaires du premier trimestre, mercredi soir. Le numéro un mondial du luxe, dont le titre évolue depuis le début de l’année à des sommets boursiers, devra se montrer à la hauteur des attentes des analystes. Son concurrent Hermès sera également attendu au tournant, vendredi.

Sur le plan macroéconomique, le principal rendez-vous de la semaine est fixé mercredi avec la publication de l’indice des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de mars. Comme pour la zone euro, les économistes anticipent un net ralentissement de l’inflation par rapport au mois de mars 2022, compte tenu de la baisse des prix de l'énergie.

«Nous prévoyons un ralentissement de l’inflation au cours de l’année, notamment en mars, mai et juin en raison d’effets de base», indique UBS, qui prévoit toutefois une accélération de l’inflation sous-jacente à 5,6% en mars, contre 5,5% le mois précédent.

«Un chiffre plus faible que prévu pourrait conforter l’idée que la Fed n’a plus rien à faire [en termes de hausse de taux, ndlr] et pourrait profiter aux actifs risqués. En revanche, une surprise à la hausse pourrait raviver les tensions sur les marchés», souligne Mark Dowding, directeur des investissements chez RBC BlueBay Asset Management.

«Par ailleurs, la décision prise cette semaine par l’Opep de réduire la production afin de soutenir les prix du pétrole nous rappelle que les risques d’un rebond de l’inflation pourraient facilement réapparaître», ajoute-t-il.

Les grands argentiers du G20 se retrouvent à Washington

La hausse des prix devrait quoiqu’il en soit être mise en regard d’un autre indicateur clé pour la Fed, l'évolution des salaires et des créations d’emplois au mois de mars. Selon le rapport publié mercredi par ADP et Moody’s Analytics, les entreprises du secteur privé aux Etats-Unis ont créé moins d’emplois que prévu le mois dernier, avec 145.000 créations de postes contre 261.000 le mois précédent.

Cette tendance doit encore être confirmée par le rapport mensuel sur l’emploi non agricole du ministère du Travail, attendu ce vendredi.

L’actualité macroéconomique sera également marquée la semaine prochaine par la publication du livre Beige de la Fed et par les réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale. Le premier fournira un bilan de santé détaillé de l'économie américaine, secteur par secteur, tandis que le FMI et la Banque mondiale feront le point sur les défis qui attendent les autres pays, notamment émergents : resserrement de l’accès au crédit, crise climatique, etc. Les ministres des Finances et banquiers centraux du G20 se réuniront à cette occasion à Washington.