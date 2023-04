Après l’inflation, la «greenflation»

Quel effet peut avoir la transition énergétique sur les prix ? C’est la question que se posent les économistes de la Banque de France pour une étude résumée dans son Bulletin du 5 avril. Ils concluent qu’une transition désordonnée déclenchée par une augmentation brutale mais tardive du prix du carbone et une substitution trop faible par des technologies vertes pourrait être inflationniste. Au contraire, plus la transition sera précoce et graduelle, moins les risques seront grands.

Le sixième rapport du Giec ayant encore acté le retard pris en matière d’actions climatiques, une hausse du prix des énergies, biens et services carbonés est «souhaitable pour envoyer un signal dissuasif au consommateur» et favoriser une substitution par des alternatives décarbonées, rappellent les auteurs coordonnés par Stéphane Dees, Oriane Wegner (DG Statistiques, Etudes et International), Annabelle de Gaye (Economie internationale) et Camille Thubin (Conjoncture et Prévisions). Une hausse par rapport aux niveaux actuels du prix du carbone, qui intègre les taxes et les systèmes quotas CO2 mais aussi le coût des nouvelles réglementations, est nécessaire. Mais elle pourrait se traduire par un phénomène d’inflation reflétant la difficulté à réorienter les ressources vers des activités durables. Les scénarios du Réseau des banques centrales pour le verdissement du système financier (NGFS) prévoient par exemple un prix du carbone allant jusqu’à un niveau compris entre 200 et 800 dollars la tonne d’ici à 2050 pour limiter le réchauffement à 2°C au-dessus du niveau de 1990.

Effets incertains

Selon la Banque de France, une trajectoire de prix du carbone de type «Net Zero 2050» (+100 dollars la tonne d’ici à 2025), avec une hausse concentrée sur les trois premières années, rehausserait l’inflation annuelle de 0,1 à 0,4 point de pourcentage (pp) par rapport à un scénario sans transition. Sans compter les tensions probables sur les prix des minéraux essentiels à la transition, dont la demande serait multipliée par six d’ici à 2040 selon l’Agence internationale de l’énergie (IEA).

Toutefois, les fluctuations de l’inflation liées à la transition restent incertaines, selon le rythme des substitutions par les énergies renouvelables, le renchérissement de l’énergie et d’autres intrants, la hausse du prix du carbone et des réglementations ou les tensions sur l’offre. Des obstacles aux transformations nécessaires pourraient causer des effets divers, à la hausse ou à la baisse, sur l’activité (prix) et la réorientation de la main‑d’œuvre (salaires et chômage). La persistance d’incertitudes sur les politiques à venir aurait plutôt des effets baissiers sur les prix et sur l’activité. «Au total, l’ampleur et la durée des effets de la transition vers la neutralité carbone sur l’inflation dépendront de la stratégie de transition choisie», expliquent les auteurs, qui ont modélisé quatre scénarios-types, bien distincts par rapport à un scénario de référence sans politiques de transition supplémentaires au regard de celles déjà mises en œuvre en France.

Un premier scénario fait l’hypothèse d’une hausse abrupte et non anticipée - car retardée - de la taxe carbone (+400 dollars sur les trois premières années) du fait d’une volonté soudaine de neutralité, avec redistribution directe aux ménages. Il conduirait, du fait d’une détérioration des conditions de l’offre, à une hausse rapide de l’inflation annuelle (+1,75 pp ; +0,6 après cinq ans) et à un effet sur la croissance neutre au début, négatif après deux ans (-1,2% du PIB au bout de cinq ans), donc à une situation de stagflation… Un second scénario met en scène une crise de confiance liée aux incertitudes autour des politiques de transition, conduisant à une hausse temporaire du coût de financement des entreprises (+100 pb), à une baisse progressive de la consommation (-1,5%), donc de la croissance (-0,6% à -0,8% de PIB en année 2) et de l’inflation (jusqu’à -0,3 pp en année 3), au moins pendant quatre ans.

Besoins d’investissement

Un troisième scénario considère la transition comme une succession de chocs positifs sur la demande, déclenchés par une forte hausse des investissements publics (+1,2% du PIB, 27 milliards d’euros par an pour la France) financés par une taxe carbone fixée non pas selon les cibles du NGFS comme dans le premier scénario, mais pour produire les seules recettes nécessaires au financement de l’investissement public (donc plus faible). Il aurait un effet positif sur la croissance (+1,6% en années 2 et 3), et mais aussi malheureusement sur l’inflation (progressivement jusqu’à +1,8 pp sur six trimestres) avant une baisse en année 2 grâce aux gains de productivité générés par l’investissement.

Un quatrième scénario fait l’hypothèse d’une amélioration de l’offre grâce à de nouveaux investissements privés, équivalents en montants et en gains de productivité aux investissements publics du troisième scénario, financés par une baisse de l’impôt sur les sociétés conditionnée au fait d’investir dans la transition verte, et par une hausse équivalente de l’impôt sur le revenu, au détriment de la hausse de la consommation. Cela augmenterait progressivement la production (+0,8% de PIB au bout de cinq ans) sans effet sur l’inflation (-0,8 pp au bout de cinq ans). Les besoins d’investissements se référant ici aux chiffres de l’Agence internationale de l'énergie fonction des émissions de CO 2 par pays, apparaissent cependant dans le bas d’une fourchette pouvant atteindre 2% du PIB pour la France, et plutôt 5% en moyenne pour la zone euro selon plusieurs études comme celle de McKinsey en 2021.

Au-delà du choix sur la nature de l’investissement, préférablement privé si le surplus d’épargne le permet, «il ressort de cette étude que l’inaction en matière de transition écologique pourrait coûter cher en termes d’inflation et de croissance (scénario 1), et qu’une mise en place incertaine des politiques de transition pourrait augmenter la volatilité des prix, perturber les décisions des agents économiques, fragiliser les anticipations d’inflation, et donc constituer un vrai défi dans la conduite de la politique monétaire», conclut Stéphane Dees.

