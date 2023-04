Surendettement : le nombre de dossiers augmente

L’effet de la crise commence à se faire sentir sur les ménages et leur capacité de remboursement. Le surendettement, globalement en baisse continue depuis une décennie, est reparti à la hausse en ce début d’année 2023. Les dossiers déposés ont augmenté de 6% au cours des trois premiers mois de l’année par rapport à la même époque en 2022, selon le baromètre mensuel de l’inclusion financière de la Banque de France.

Si le nombre de dossiers (12.117 sur le seul mois de mars et 31.272 sur les trois mois cumulés) augmente plus vite que l’an dernier, la tendance reste toutefois inférieure aux trajectoires constatées en 2019 et 2021.

Davantage d’incidents de remboursement

Un autre indicateur invite toutefois à rester vigilant : le nombre de personnes inscrites au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) augmente lui aussi, de 13% sur le seul mois de mars et de 20% sur l’ensemble du trimestre. A fin mars 2023, 215 601 personnes ont été inscrites sur le FICP. Supérieure au niveau enregistré en 2021 et 2022, la tendance est en train de dépasser celle de 2019.

De quoi inciter les banques à la prudence pour maîtriser leur coût du risque. Le FICP est de plus en plus consulté dans le cadre d’octroi de crédits à la consommation (+14% sur le trimestre). Face à un marché secoué par la remontée des taux, sur lequel les banques sont forcées se montrer plus sélectives, cet indicateur a valeur d’alerte.

