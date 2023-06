Scor nomme Fabrice Brégier à sa présidence en remplacement de Denis Kessler

Le réassureur Scor a annoncé dimanche la nomination de Fabrice Brégier en qualité de président non exécutif de son conseil d’administration, en remplacement de Denis Kessler, décédé le 9 juin dernier.

Cette décision a été prise «à l’unanimité» des membres du conseil d’administration et «intervient sur recommandation unanime du comité des nominations, à l’issue d’un processus de succession exigeant et rigoureux, initié au printemps 2022», a indiqué Scor dans un communiqué.

«Le conseil d’administration se réjouit du choix de Fabrice Brégier, qui a contribué significativement aux travaux du conseil et de ses comités depuis 2019. Sa riche expérience à la tête de grands groupes internationaux et sa connaissance approfondie de la gouvernance d’entreprise constituent de solides atouts pour Scor, à l’heure où le groupe entre dans une nouvelle dynamique. Thierry Léger et lui formeront un tandem parfaitement complémentaire, au service du développement de Scor, dans une période particulièrement favorable pour la réassurance», a indiqué le conseil d’administration du groupe dans un communiqué.

Agé de 61 ans et diplômé de l’Ecole polytechnique, Fabrice Brégier a commencé sa carrière en 1986 au sein du ministère du Redéploiement industriel et du Commerce extérieur. Le dirigeant a ensuite occupé divers postes à responsabilité au sein des entreprises Matra Défense, Eurocopter et Airbus. Fabrice Brégier a rejoint le conseil d’administration de Scor en 2019.

A lire aussi: