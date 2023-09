Rothschild & Co va bien quitter la Bourse de Paris

La famille Rothschild est parvenue à ses fins. Alors que la capacité du premier actionnaire de la banque d’affaires à mettre la main sur 90% du capital de Rothschild & Co interrogeait encore début septembre, le groupe a annoncé avoir franchi ce seuil crucial dans les temps.

Concordia, la société qui regroupe les intérêts de la famille et ses alliés, a indiqué qu’elle détiendra 88,74% du capital et 91,25% des droits de vote à l’issue du règlement-livraison de l’offre qui aura lieu le 18 septembre. Le cap de 90% des actions est en outre dépassé grâce à des «promesses croisées d’achat et de vente et des engagements de transfert» qui permettent au premier actionnaire d’acquérir «6,91% du capital et 4,54% des droits de vote», indique Concordia dans le communiqué. Au global, sa détention «effective et assimilée» s’élève ainsi à 95,65% du capital et 95,79% des droits de vote.

38,60 euros par titre

Dans ces conditions, l’acquéreur demandera prochainement, comme prévu, la mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Elle sera réalisée dans les mêmes conditions que l’OPA, soit au prix de 38,60 euros par titre. Les actionnaires avaient par ailleurs touché un dividende exceptionnel de 8 euros par action mi-juillet, juste avant l’ouverture de l’offre.

Le cours de Bourse de Rotschild & Co est suspendu depuis le 12 septembre dans l’attente de la mise en œuvre du retrait obligatoire.