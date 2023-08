Rothschild & Co patiente face au coup d’arrêt du marché du M&A

L’effet du coup d’arrêt du marché des fusions et acquisitions sur les comptes de Rothschild & Co avait beau être anticipé, il n’en reste pas moins spectaculaire.

La banque d’affaires, présente sur les trois métiers du conseil, de la banque privée et gestion d’actifs ainsi que du merchant banking, a vu son résultat net plonger de 49 % à 128 millions d’euros au 30 juin. A la clé, une rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) ramenée de 17,9 % à 8,2%.

La gestion privée ne compense pas la panne des ‘fusacs’

Après deux millésimes exceptionnels, la banque, qui revendique un statut de leader en Europe par le nombre d’opérations, est confrontée au reflux de ses activités de conseil en M&A dont les revenus plongent de 30 % à 448 millions. Si le conseil en financement tire son épingle du jeu, avec des facturations en progression de 6 % à 228 millions, l’ensemble du pôle conseil (54% des facturations) leste, à 676 millions d’euros (-21%).

Le pôle banque privée et gestion d’actifs, malgré sa bonne tenue marquée par des facturations en progression de 24 % à 403 millions, ne compense pas le reflux du cœur historique du conseil. Au total, le revenu total du groupe recule de 10% à 1,24 milliard d’euros.

A ce repli s’ajoute la progression des charges de 4 % à 957 millions d’euros. Elles sont alimentées principalement par l’intégration de Redburn et par la volonté de «ne pas recourir à une politique de ‘stop & go’» et d’«à-coups», plaide François Pérol, managing partner et co-président du comité exécutif du groupe. Ce qui, selon lui, viendrait entraver la stratégie de développement dans les trois métiers. Pour lui, pas question d’opter pour une «gestion spectaculaire» des formats des équipes, «mais la volonté de les préserver le plus possible». D’autant que «le marché peut repartir très rapidement. Nous sommes dans un creux conjoncturel que nous allons essayer de gérer en gardant en tête notre perspective de long terme ».

Eléments exceptionnels

La banque se garde de promettre une reprise rapide. «L'évolution de l’activité pour l’année 2023 reste incertaine car elle sera impactée par le volume sur les marchés de capitaux, la disponibilité des financements, les anticipations de valorisation et la confiance des dirigeants», souligne Rothschild & Co dans un communiqué, tout en estimant que le «portefeuille de mandats est, en dépit du contexte, encourageant. Par ailleurs, en cas d’amélioration des conditions du marché, nous prévoyons un fort niveau de reprise. » Pour l’ensemble de l’exercice 2023, l’anticipation d’un «résultat net part du Groupe d’environ 280 millions d’euros» est confirmée.

Toutefois, entre des revenus en baisse et des coûts en hausse, impossible d’éviter l’effet de ciseau sur le résultat d’exploitation qui recule de 42 % à 241 millions au premier semestre. Facteur aggravant, s’ajoutent à cette performance dégradée des éléments exceptionnels, liés à la fois aux frais liés à l’offre de rachat de la famille Rothschild et de ses alliés, via Concordia, pour 8 millions et à «l’accélération de bonus différés», pour 20 millions, dans le cadre de l’offre. Objectif: permettre à certains associés de monter dans le véhicule d’investissement.

Pour l’heure, l’OPA de Concordia, ouverte depuis le 24 juillet, court jusqu’au 8 septembre au prix de 38,60 euros par action, un niveau conforme aux 48 euros annoncé en février dernier. Depuis, un dividende ordinaire de 1,40 euro et un coupon exceptionnel de 8 euros, correspondant à une part des réserves, ont été distribués.

A ce stade, au 31 juillet dernier, Concondia disposait d’un peu plus de 80,9 % des titres en circulation pour 84,9 % de droits de vote, soit encore 14.725.732 actions à acquérir. D’ici au 8 septembre, seule la moitié de ce chemin reste à parcourir, afin d’atteindre les seuils de 90 % du capital et des droits de vote, des niveaux de détention qui ouvriront la porte à un retrait obligatoire de la cote. Rothschild & Co vit sans doute son dernier été en tant que société cotée.

