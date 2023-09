Rothschild & Co conserve trois jours pour convaincre

Le suspense jusqu’au bout. Les adieux boursiers de la banque d’affaires à la cote parisienne vont peut-être devoir attendre. Rothschild & Co fait l’objet d’une offre de rachat simplifiée, initiée par la famille et ses alliés via le holding Concordia. Avec une offre au prix de 38,60 euros par action, ouverte le 24 juillet dernier pour courir jusqu’au 8 septembre, l’objectif premier de l’opération, à savoir sortir l’ex-Paris-Orleans de la Bourse parisienne, n’est pas encore certain.

Concordia a annoncé lundi soir avoir acquis à ce stade 13.320.214 actions de la banque et être en mesure de mettre la main sur 7.469.164 actions supplémentaires, ce qui lui offre, compte tenu des engagements d’apport et promesses, 87 % du capital et 89,5 % des droits de vote.

13 % à acquérir

Dès lors, la famille Rothschild et ses alliés peuvent encore acquérir 13 % du capital, soit 10.049.465 actions pour en détenir la totalité. En pratique, il reste trois jours de Bourse, jusqu’à vendredi 8 septembre, à Concordia pour mettre la main sur 3 % du capital, soit environ 2,32 millions d’actions. Cette enveloppe de titres, qui représente 11,6 millions d’euros, lui permettrait de dépasser le cap des 90 % du capital et des droits de vote détenus. De quoi ouvrir la phase de retrait obligatoire de la cote sur les actions qui ne seraient pas encore détenues.

Pour Rothschild & Co, cet attentisme des minoritaires n’est pas une franche surprise. Fin juillet, lors du déclenchement de l’offre d’achat simplifiée, Concordia avait pris soin de prévoir une longue durée pour l’opération, avec pas moins de sept semaines de Bourse pour convaincre. Une durée toutefois inhabituelle par sa longueur.

Faute de retrait de la cote, la banque ne pourrait pas bénéficier de l’ensemble des vertus prêtées à l’opération, à savoir des économies de coûts, davantage de temps long dans la stratégie de développement dans la banque privée et une meilleure manœuvrabilité, stratégique et opérationnelle, loin des lumières de la Bourse. Verdict dans trois jours.

