Rothschild & Co : la famille a acheté 8 millions d’actions avant l’OPA

UBS a remanié la direction de ses activités de gestion de fortune au Moyen-Orient, afin de tenter de retenir ses employés dans le sillage du rachat de Credit Suisse. Les dirigeants de la banque suisse espèrent devenir le plus gros gestionnaire de fortune de la région, mais ils ont subi un revers avec le départ prochain d’un banquier privé important au Qatar, Aladdin Hangari, révélé par le Financial Times. Dans une note lue par le FT, Ibal Khan, le responsable de la gestion de fortune, a annoncé jeudi que Christl Novakovik serait responsable du Moyen-Orient, en tant que responsable de l’EMEA, tandis que Bruno Daher serait son adjoint. Ce dernier était responsable Moyen-Orient de Credit Suisse. Ali Janoudi, ancien responsable du Moyen-Orient, Turquie et Afrique d’UBS, a été transféré à l’équipe clients stratégiques en tant que président exécutif, sous la responsabilité de Benjamin Cavalli un autre ancien de Credit Suisse.