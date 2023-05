Rothschild & Co : la famille veut acheter des actions avant l’ouverture de l’OPA

Le retrait de la Bourse de Rothschild & Co se précise. Conformément à ses annonces de février dernier, la holding familiale Concordia a indiqué mercredi qu’elle comptait bien déposer une offre publique d’achat simplifiée sur les actions Rothschild & Co. Le prix de 48 euros par titre est confirmé. Une fois déduit le paiement d’un dividende de 1,4 euro, prévu le 31 mai prochain, et de la distribution exceptionnelle de réserves de 8 euros par action, le prix ajusté ressortira à 38,6 euros.

12% du capital

Concordia veut néanmoins accélérer sa montée au capital de la société de services financiers sans attendre le lancement de l’OPA. Le premier actionnaire de Rothschild & Co, qui détenait 38,9% du capital et 54,49% via le concert familial élargi à fin 2022, a annoncé son intention d’acquérir jusqu’à 30% des 40% de flottant visés par l’offre au prix de 46,60 euros «entre la publication du projet de note en réponse de Rothschild & Co et la date de la distribution exceptionnelle (avant l’ouverture de l’Offre)». Le rachat porterait ainsi sur environ 12% du capital. Concordia prévoit ensuite de retirer l’entreprise de la Bourse en cas de succès de l’OPA.

La distribution exceptionnelle sera de son côté mise en œuvre «après la décision de conformité de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur l’offre et avant son ouverture».

En réaction à ces annonces, l’action Rothschild & Co grimpait de 1,74% mercredi en milieu de journée. A 47,40 euros, elle cote toutefois encore sous le prix de l’offre fixé à 48 euros.

Le 9 mai, la société a publié un chiffre d’affaires en baisse de 10% au titre du premier trimestre, à 606,2 millions d’euros. Elle tiendra son assemblée générale le 25 mai prochain.