Les sorties de Bourse ont la cote

Le 2 mai prochain, l’Etat devrait retirer EDF de la cote parisienne, ce qui constituerait la plus importante opération de « public-to-private » (PtoP) jamais réalisée en France. Il faudra toutefois attendre l’arrêt de la cour d’appel de Paris sur la décision de conformité de l’offre de l’Autorité des marchés financiers (AMF), contestée par des minoritaires de l’électricien. Au-delà de cette opération emblématique, le nombre de PtoP effectués sur la cote parisienne a sensiblement augmenté depuis que la loi Pacte de 2019 a abaissé le seuil de retrait obligatoire de 95 % à 90 % du capital et des droits de vote, permettant ainsi d’exproprier les actionnaires récalcitrants.

Rien qu’en 2022, 21 opérations de retrait de cote à la suite d’offres publiques ont été conclues, selon les chiffres d’EY. Cela fait suite aux 25 PtoP de 2021 et aux 20 de 2020. Une tendance à la hausse marquée puisque seulement 13 et 12 « take private » avaient eu lieu en 2019 et 2018 respectivement. Parmi les opérations marquantes de l’an dernier, La Banque Postale a délisté CNP Assurances, Albioma a été retiré de la Bourse par KKR, et NextStage a quitté la cote parisienne via une originale opération de « stub equity » (échange d’actions cotées contre des actions d’un véhicule non coté).

Et la dynamique devrait se poursuivre en 2023. « Nous travaillons actuellement sur deux PtoP d’envergure pour les trois prochains mois, pour des opérations de 500 millions à un milliard d’euros, indique Cyril Kammoun, le directeur général de Degroof Petercam France. Ce sont souvent des opérations qui concernent des dirigeants fondateurs qui ont introduit leur société il y a quinze ou vingt ans mais n’ont plus utilisé la Bourse depuis. Ils arrivent au moment de passer la main, mais avec une valorisation boursière qui ne reflète pas la valeur de l’entreprise. Ils s’associent alors à un fonds pour sortir l’entreprise de la cote, la refinancer et la revendre avec une meilleure valorisation quatre ou cinq ans plus tard. C’est surtout vrai dans les midcaps, où la performance boursière a été très moyenne. »

Seuil élevé

Pour autant, une opération de retrait de cote reste semée d’embûches en France. Si l’abaissement du seuil à 90 % a facilité ces initiatives, elles demeurent plus difficiles à mener à bien que dans d’autres juridictions. « Avec la loi Pacte, on s’attendait à davantage d’opérations de PtoP. Il y en a certes eu un peu plus, mais pas dans les proportions anticipées, observe Marc Petitier, associé chez White & Case. Cela reste parfois plus simple à l’étranger, en particulier au Royaume-Uni grâce notamment au processus de ‘scheme of arrangement’. Cette méthode consiste, dans le cadre d’une opération amicale, à faire voter l’opération par l’assemblée générale de cible. Si elle valide la transaction à 75 %, le retrait de cote est acté et les titres sont transférés automatiquement dès lors que la justice l’a validé. » Aux Etats-Unis, le processus de « one step merger » permet même ce type d’opération à la majorité simple.

Par ailleurs, s’agissant d’une expropriation d’actionnaires minoritaires, le coût de l’opération peut être plus élevé que celui d’une simple offre publique, puisque le prix, que l’AMF n’évalue pas dans sa décision de conformité, doit faire l’objet d’une attestation d’équité délivrée par un expert indépendant avant que le conseil d’administration de la cible puisse donner son avis. Plusieurs associations d’actionnaires minoritaires expriment régulièrement leurs critiques sur le fait que cet expert soit désigné par la cible et non par l’AMF.

Ce coût supplémentaire, ainsi que celui du financement de l’opération dans un contexte de hausse des taux, est toutefois compensé dans l’environnement actuel par la faiblesse des cours de Bourse, notamment en midcaps. « Même si un fonds de private equity offre une prime de 30 % sur une valorisation boursière basse, il peut se permettre un coût de financement de 7 % ou 8 % comme on l’observe actuellement », souligne Cyril Kammoun. D’après EY, la prime médiane (hors primes extrêmes supérieures à 100 % dans les dossiers Ucar et Tivoly) observée en 2022 se situait à 30,5 % par rapport au dernier cours de Bourse, en ligne avec les 31,7 % enregistrés en 2021. La famille Rothschild en revanche, qui vient d’annoncer son intention de sortir Rothschild & Co de la cote, limite cette prime à 19,3 %.