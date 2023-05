Les encours de la gestion d’actifs et de fortune de Rothschild & Co se rapprochent des 100 milliards d’euros au 1T-2023

Le groupe financier français Rothschild & Co a publié ses résultats trimestriels ce 9 mai. Les encours de sa division de gestion d’actifs et de fortune ont progressé de 6% au cours du premier trimestre 2023 à 99,7 milliards d’euros fin mars. Le groupe, qui a achevé la vente de son activité de gestion d’actifs nord-américaine à Wintrust Financial, gère 76,6 milliards d’euros en gestion de fortune et 23,1 milliards d’euros en gestion d’actifs.

Pour le premier trimestre 2023, Rothschild & Co fait état d’une collecte nette de 1,5 milliard d’euros (800 millions d’euros sur la gestion de fortune et 700 millions sur la gestion d’actifs) et d’un effet de marché positif de 4 milliards d’euros.