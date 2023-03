Adrien Paredes-Vanheule

La société de gestion française Carmignac a officialisé trois nominations, ce mardi, au sein de ses équipes de gestion muli-actifs et obligataire. Fin 2022, la firme a recruté Christophe Moulin, l’ex-directeur mondial de la gestion multi-actifs de BNP Paribas AM, en qualité de responsable adjoint de l’équipe cross-asset. Il est rattaché à Frédéric Leroux, qui supervise l’équipe, et siège au comité stratégique d’investissement de Carmignac.