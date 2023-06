Rothschild & Co s’inquiète du coup d’arrêt du M&A pour sa rentabilité

La période des vaches grasses est bel et bien remisée chez Rothschild & Co, comme chez les spécialistes des fusions & acquisitions.

Alors que Rothschild & Co Concordia SAS, la société holding de la famille Rothschild, le véhicule utilisé pour mettre en œuvre le retrait de la banque d’affaires de la cote parisienne, a déposé le 8 juin dernier auprès de l’AMF son projet d’OPA simplifiée à 46,60 euros par action Rothschild & Co - un prix unitaire qui sera ramené à 38,60 euros après distribution d’un coupon exceptionnel de 8 euros par action -, la banque indique lundi, en toute discrétion via un communiqué publié sur son site, s’attendre à un sévère coup d’arrêt pour sa rentabilité en 2023.

125 millions d’euros de résultat net au 30 juin

Rothschild & Co table désormais sur un résultat net part du groupe «d’environ 125 millions d’euros» pour le premier semestre 2023. A la clé, un plongeon de 49,7 % d’une année sur l’autre. L’an dernier, Rothschild & Co avait dégagé un résultat net de 249 millions d’euros au 30 juin 2022.

Pis, le groupe n’anticipe pas d’embellie pour l’ensemble de l’année. Il s’attend à un résultat net par du groupe «d’environ 280 millions d’euros» pour le millésime 2023, contre 606 millions d’euros en 2022 et 766 millions en 2021. Soit un repli de 54 % d’une année sur l’autre.

A l’occasion de la communication financière, le 9 mai dernier, le discours de la banque était déjà teinté de prudence. «Sous réserve de circonstances exogènes, nous anticipons que nos trois métiers continueront d’afficher des performances de bonne facture en 2023, bien qu’en deçà des niveaux de 2022. Les stratégies claires à long terme de chaque métier nous donnent confiance pour l’avenir, conscients que 2023 sera une année plus difficile compte tenu de l’environnement macroéconomique et géopolitique », soulignait alors la banque.

Un mois et demi plus tard, c’est la douche froide. Rothschild & Co met en avant «un environnement de marché plus difficile pour les métiers du conseil financier et du ‘merchant Banking’ partiellement compensé par une solide performance dans le métier de la banque privée et gestion d’actifs». La banque s’attend à 3,6 milliards d’euros de capitaux propres part du groupe au 30 juin, stables par rapport à fin 2022 (3,56 milliards d’euros). Les comptes semestriels seront publiés le 3 août prochain.

Une transparence requise

Cet exercice de transparence n’a rien d’une surprise. Ces informations devaient être transmises au cabinet Finexsi, l’expert indépendant désigné dans le cadre de l’offre. Mais, il illustre bien le changement d’ère pour les spécialistes des fusions et acquisitions, touchés de plein fouet par le coup d’arrêt des grandes manœuvres financières sur fond de remontée des taux.

En revanche, la mise au point ne fera sans doute pas dérailler la procédure de retrait de la cote, initiée par la famille Rothschild avec le soutien de plusieurs grandes fortunes françaises et européennes. Elle aura même sans doute un effet incitatif pour les actionnaires minoritaires encore indécis.