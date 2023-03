«Nous demandons à BNP Paribas d’être plus ambitieuse dans sa vigilance climatique»

Cette semaine, L’Agefi consacre son premier dossier hebdomadaire «Grand angle» à la loi sur le devoir de vigilance. Adoptée en 2017, elle s’applique aux grandes entreprises françaises employant plus de 5.000 salariés en France et 10.000 dans le monde. Elles sont tenues d’adopter un plan de vigilance pour prévenir les atteintes graves à l’environnement et aux droits humains.

Cette loi permet aussi aux ONG de mettre en demeure ces grandes entreprises et de les poursuivre en justice si elles estiment qu’elles ne respectent pas leur devoir de vigilance.

Dans le cadre de ce dossier, L’Agefi a interviewé Justine Ripoll, responsable de campagnes pour Notre Affaire à tous. Cette organisation non gouvernementale (ONG) s’est déjà fait connaître pour avoir fait condamner l’Etat français pour l’insuffisance de ses politiques climatiques. Elle est aujourd’hui impliquée dans deux contentieux engagés contre BNP Paribas.

Un entretien à découvrir en intégralité dans notre vidéo.