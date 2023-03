BNP Paribas essuie les plâtres de la loi sur le devoir de vigilance

Avec « l’affaire BNP Paribas », les ONG Oxfam, Les Amis de la Terre et Notre Affaire à tous espèrent frapper un grand coup médiatique en intentant un procès à la première banque européenne. Jugeant ses engagements insuffisants en matière de réduction du financement des énergies fossiles, elles usent d’un argument juridique : la loi sur le devoir de vigilance adoptée en 2017 pour les grandes entreprises françaises employant plus de 5.000 salariés en France et 10.000 dans le monde. Mise en demeure par les ONG, BNP Paribas disposait d’un délai de trois mois pour leur répondre. Ce que la banque a choisi de faire.

Dans une lettre de 13 pages adressée le 24 janvier à leurs avocats, que L’Agefi a pu consulter, BNP Paribas s’emploie à démontrer, point par point, qu’elle respecte les dispositions du Code du commerce. La loi l’oblige à rédiger un plan de vigilance pour prévenir les risques sociaux et environnementaux, à le mettre à jour et à adapter son dispositif interne en conséquence, ce qu’elle fait depuis 2018, rappelle-t-elle. Le prochain plan de vigilance sera publié dans son rapport de gestion en mars 2023.

Son contenu est également conforme aux cinq piliers imposés par la loi : la cartographie des risques « saillants » pour l’entreprise, une procédure d’évaluation régulière, des actions « adaptées » d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves, un dispositif de suivi assuré par le contrôle interne de la banque, la mise en place d’un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements.

Des injonctions qui «vont au-delà de la loi»

C’est sur le troisième pilier, celui des actions, que les ONG se fondent aujourd’hui pour attaquer BNP Paribas. Elles réclament l’arrêt immédiat de tout soutien financier (financements et investissements) aux entreprises qui développent des nouveaux projets d’énergies fossiles et l’adoption d’un plan de sortie des secteurs pétrolier et gazier. Pour la banque, « les injonctions » des ONG « ne sont pas destinées au respect de la loi sur le devoir de vigilance, elles vont nettement au-delà. Certes, les entreprises doivent se mobiliser pour jouer un rôle actif dans l’atteinte des grands objectifs environnementaux et sociaux, mais elles ne peuvent pas se substituer au législateur. » Le texte avait été conçu à l’origine pour inciter les grandes entreprises à responsabiliser davantage leurs sous-traitants, et non pour imposer des choix sectoriels.

BNP Paribas rappelle, par ailleurs, que la loi sur le devoir de vigilance la laisse libre d’apprécier les moyens à mettre en œuvre. Le rapport de la commission des lois lors de l’examen du texte précisait ainsi : « sous le contrôle du juge, les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier et à prévenir la réalisation de risques sont laissées à l’appréciation de l’entreprise en fonction des circonstances de droit et de fait dans lesquelles elles auront vocation à être appliquées. Les sociétés conservent donc un certain pouvoir de détermination de la norme qui leur sera appliquée. »

Sur le fond, la banque conteste l’interprétation faite par les ONG du rapport de l’Agence Internationale de l’énergie (AIE), laquelle reconnaît que la réduction du financement accordé aux énergies fossiles doit se faire progressivement à mesure que se développent les énergies renouvelables. Arrêter de financer les entreprises qui exploitent de nouveaux champs pétroliers ou gaziers reviendrait, dans les faits, à cesser dès aujourd’hui de financer l’intégralité du secteur de l’énergie. « Nous considérons leur demande d’une sortie immédiate de l’ensemble du secteur comme étant d’une extrême radicalité », confie à L’Agefi Antoine Sire, directeur de l’engagement d’entreprise de BNP Paribas. « Au demeurant, aucune législation s’imposant à BNP Paribas n’exige une telle sortie immédiate », rappelle-t-il dans la lettre adressée aux ONG.

Une politique contestée d’engagement actionnarial

La banque réaffirme, plus largement, son choix en faveur de l’engagement actionnarial. « Notre position est claire : en matière climatique, il est plus efficace d’accompagner les entreprises d’un secteur dans leur transition que de les exclure entièrement », écrit-elle. Le cas de Total Energies, qui développe de nouveaux champs pétroliers mais reste financé par l’ensemble des banques françaises, fait grincer des dents. Les militants d’Extinction Rébellion manifestaient ainsi il y a une semaine près du siège de BNP Paribas.

La banque de la rue d’Antin affirme ne plus financer de manière directe de nouveaux projets pétroliers depuis 2016. Mais comment s’assurer que les lignes de crédit ou les financements obligataires des énergéticiens sont alloués à leurs autres activités ? « Le cash de Total est fongible et, dans les faits, ils peuvent l’utiliser comme ils veulent », remarque un banquier de la place. BNP Paribas veut s’assurer à l’avenir que les crédits accordés à ses clients ne financent pas de projets d’exploration de pétrole. Les modalités restent à définir. La banque a, par ailleurs, pris de nouveaux engagements il y a quelques jours. Elle compte « réduire à moins de 1 milliard d’euros, soit une baisse de plus de 80% par rapport à l’encours actuel, l’encours de financement à l’extraction et la production de pétrole à l’horizon 2030 ». L’encours de financement à l’extraction et à la production de gaz serait « réduit de plus de 30% à l’horizon 2030 ».

L’affaire devrait être traitée par le tribunal judiciaire de Paris, les ONG ayant annoncé dans le journal Le Monde il y a plusieurs mois leur intention de poursuivre la banque. Bien que BNP Paribas semble sûre de ses arguments juridiques dans le dossier, aucune plainte relative au devoir de vigilance n’a encore été jugée en France. Danone vient d’être assigné en janvier par trois ONG concernant ses actions pour réduire son usage des plastiques. Cette série d’affaires fera donc jurisprudence.