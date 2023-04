Les banquiers millionnaires de BNP Paribas sont toujours plus nombreux

BNP Paribas a publié en 2022 un résultat historique de plus de 10 milliards d’euros, ce qui se traduit aussi dans sa politique de rémunération. La banque française bat ainsi son propre record en termes de banquiers millionnaires. Ils sont au nombre de 369 pour le salaire versé au titre de 2022 (fixe et variable), selon son dernier rapport sur les rémunérations, soit 77 de plus que l’année dernière.

Dans le détail, parmi ces banquiers percevant plus d’un million d’euros, «121 exercent leur activité au Royaume-Uni, 112 aux États-Unis, 67 en France, 46 en Asie et les autres collaborateurs sont répartis dans 8 autres pays», précise le rapport.

Les rémunérations continuent de s’envoler au sommet de la pyramide des principaux preneurs de risque du groupe, ou «material risk takers», tels que définis par la directive européenne CRD5 de 2019 et le règlement européen délégué de 2021. 29 d’entre eux obtiennent une rémunération totale supérieure à 3 millions d’euros au titre de 2022, soit 11 de plus que l’an dernier.

593 millions d’euros de bonus

En 2022, BNP Paribas a identifié au total 1.174 «material risk takers» au niveau du groupe, contre 1.214 en 2021. En excluant les 20 collaborateurs de sa banque de détail californienne Bank of the West, qui vient d’être cédée à Bank of Montréal (BMO), leur nombre est ramené à 1154, soit une baisse de 5%.

L’enveloppe globale de bonus accordée à cette population pour l’année écoulée est, en revanche, en hausse de 7,8%. Elle atteint un montant global de 593 millions d’euros, dont 504 millions d’euros attribués aux collaborateurs de sa banque de financement et d’investissement (CIB). Le bonus moyen s’établit à 514.000 euros. La rémunération fixe de ces 1.154 collaborateurs «ayant une incidence sur le profil de risque de la banque» atteint quant à elle 487,7 millions d’euros.

Conformément aux règles en vigueur dans la banque, les rémunérations variables sont versées à 60% de manière différée. La partie payée immédiatement l’est pour moitié en cash et pour moitié en titres.

