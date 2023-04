Les banques françaises rebondissent avec leurs homologues américaines

La crise bancaire du mois de mars n’est pas encore totalement effacée pour les valeurs financières, mais pas loin. Vendredi dans l’après-midi, les trois banques françaises cotées étaient en tête de l’indice CAC 40, s’adjugeant entre 2% et 4%. BNP Paribas et le Crédit Agricole ne perdent désormais plus qu’entre 4% et 7% en Bourse depuis le 8 mars, juste avant la chute de la banque américaine SVB, et s’adjugent 11% depuis le début de l’année. La Société Générale demeure en retrait. Son action abandonne encore 17% en un peu plus d’un mois et reste dans le rouge de 4% en 2023.

Au pire de la crise, BNP Paribas avait perdu jusqu’à 27% sur son niveau du 8 mars, le Crédit Agricole 12% et la Société Générale 29%.

CAC 40 record

Les banques françaises ont bénéficié vendredi de la publication de résultats trimestriels rassurants par leurs homologues américaines. JPMorgan a publié un profit net en hausse de 52%, Wells Fargo a vu le sien bondir de 31% et Citi a annoncé une progression de 7%. Autant de signes indiquant que le secteur est parvenu à surmonter les turbulences financières du mois de mars qui ont vu la chute de trois banques américaines et de Credit Suisse.

Prenant le relai de LVMH, les trois banques du CAC 40 ont poussé l’indice parisien vers de nouveaux sommets. Après avoir franchi la barre des 7.500 points pour la première fois de son histoire vendredi à l’ouverture, il a inscrit un nouveau record historique peu avant 16 heures, à 7.533,41 points.

BNP Paribas publiera ses résultats trimestriels le 3 mai prochain, le Crédit Agricole le 10 et la Société Générale le 12.

